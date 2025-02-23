С марта 2025 года застройщики смогут отделывать квартиры по своим стандартам, соответствующим минимальным требованиям Минстроя. Это упростит процесс и сохранит базовое качество.

С марта 2025 года в России вступят в силу изменения, которые позволят застройщикам выполнять отделку квартир не строго в соответствии с техническим регламентом, а в соответствии с собственными стандартами качества. При этом такие стандарты должны соответствовать минимальным требованиям, установленным Министерством строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ. Это нововведение призвано предоставить строительным компаниям больше гибкости, сохранив при этом базовый уровень комфорта для жильцов.

Минстрой уже подготовил проект минимальных требований к отделке, который станет ориентиром для застройщиков. Согласно документу, допустимы определённые отклонения от идеальных параметров. Например, стены могут иметь отклонение по вертикали до 8 мм при высоте потолков до 3 метров. Что касается малярных работ, то полосы, пятна, брызги или подтёки не будут считаться нарушением, если они незаметны с расстояния более 2 метров на общем фоне поверхности. Аналогичный подход применяется к обоям: с двух метров не должны быть видны воздушные пузыри, замятины, пятна или расхождения стыков. В проекте также прописаны требования к облицовке стен, напольным покрытиям, потолкам, включая подвесные и натяжные конструкции. Однако окончательный приказ Минстроя пока не утверждён и не опубликован.

Эксперты считают, что такие изменения упростят работу застройщиков, снизив затраты на отделку, что в перспективе может положительно сказаться на стоимости жилья. «Раньше требования технического регламента нередко вынуждали компании переделывать работу из-за мелких недочётов, которые жильцы даже не замечали. Новый подход более практичен», — отмечает строительный эксперт Алексей Петров. При этом он подчёркивает, что минимальные стандарты Минстроя всё же гарантируют базовое качество, защищая покупателей от явного брака.

Для покупателей нововведение может стать как плюсом, так и поводом для внимательности. С одной стороны, застройщики смогут быстрее сдавать объекты, что ускорит заселение. С другой — жильцам придется тщательнее проверять соответствие отделки заявленному стандарту компании, который теперь будет указан в договоре. Юристы советуют заранее изучать эти стандарты перед покупкой, чтобы избежать разочарований.

На рынке недвижимости мнения разделились. Крупные застройщики приветствуют новый подход, считая его шагом к оптимизации процессов. Мелкие компании, напротив, опасаются, что разработка собственных стандартов потребует дополнительных ресурсов. В любом случае, с марта это новшество станет частью строительной практики, и его влияние на рынок проявится в ближайшие месяцы.

Пока проект требований Минстроя ожидает утверждения, эксперты прогнозируют, что он может быть доработан с учётом мнений профессионального сообщества. Вопрос качества отделки остаётся одним из ключевых для покупателей жилья, и новый закон должен сбалансировать интересы всех сторон — от застройщиков до будущих жильцов.