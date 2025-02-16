Администрация Трампа временно прекратила финансирование программ по противодействию оргпреступности в Африке и на Ближнем Востоке, что может ослабить усилия по стабилизации регионов.

Новая администрация США временно заморозила финансирование ряда программ, направленных на противодействие повстанцам и организованной преступности в Африке и на Ближнем Востоке.

Решение о приостановке деятельности было принято в рамках более широкого пересмотра внешнеполитической стратегии новой администрации президента. Этот процесс затронул как военные, так и гражданские проекты, финансируемые из бюджета Соединённых Штатов. Официальные лица подчеркнули, что заморозка является временной мерой, однако она уже вызвала серьёзную обеспокоенность среди партнёров США в регионе, а также у сотрудников организаций, зависящих от американской помощи.

Особое внимание уделяется программам, реализуемым в странах Сахельского пояса, где действуют различные радикальные группировки, связанные с "Аль-Каидой" и "Исламским государством" (обе организации запрещены в России). Эти инициативы включают тренинги для местных правоохранительных органов, развитие экономических возможностей для молодёжи, а также образовательные кампании, направленные на предотвращение вербовки в экстремистские организации.

В регионе Ближнего Востока приостановленные проекты касаются поддержки правосудия, реформирования пенитенциарной системы и работы с бывшими боевиками, стремящимися интегрироваться в общество. Такие меры рассматриваются экспертами как важный элемент долгосрочной стратегии стабилизации региона.

Чиновники из Государственного департамента и Агентства США по международному развитию (USAID) заверили, что текущая пауза не означает отказ от этих программ. По их словам, цель заключается в пересмотре эффективности существующих подходов и выделении средств там, где они принесут наибольшую пользу. Однако участники проектов опасаются, что даже кратковременная задержка финансирования может нанести значительный ущерб их работе, поскольку многие инициативы зависят от непрерывного потока ресурсов.

Эксперты по вопросам безопасности указывают, что заморозка может создать вакуум, который могут восполнить другие игроки — например, Россия или Китай, активно расширяющие своё влияние в Африке и на Ближнем Востоке. Это особенно актуально в контексте усиливающейся конкуренции за контроль над стратегическими ресурсами и торговыми маршрутами.

Представители гуманитарных организаций, работающих в регионе, отметили, что последствия заморозки уже начинают проявляться. Некоторые сотрудники были вынуждены приостановить свою деятельность, что может привести к снижению уровня безопасности и увеличению числа жертв среди мирного населения. В частности, это касается программ, направленных на защиту женщин и детей, которые часто становятся наиболее уязвимыми в условиях конфликта.

Администрация Трампа ранее заявила, что её приоритетом станет пересмотр глобальной политики США с акцентом на многостороннее сотрудничество и соблюдение прав человека. Однако эксперты считают, что внезапное прекращение финансирования ключевых программ может подорвать доверие к американским обязательствам на международной арене.

В ответ на запросы журналистов представители администрации пока воздерживаются от подробных комментариев, ограничиваясь общими заявлениями о необходимости адаптации внешней политики к новым вызовам XXI века. Тем временем страны Африки и Ближнего Востока продолжают сталкиваться с растущей угрозой со стороны радикалов, что требует немедленных и согласованных действий международного сообщества.

В ближайшие недели ожидается публикация официального доклада, который должен определить дальнейшее направление работы США в сфере безопасности и развития. Эксперты полагают, что этот документ станет ключевым индикатором того, сохранится ли прежний уровень американского участия в региональных программах или произойдёт его значительная корректировка.