ООО "Триада-ТКО" приступило к отгрузке перспективных общевойсковых бронежилетов с защитой класса Бр4+, модульной системой и массой 11 кг для проведения испытаний в реальных условиях.

ООО «Триада-ТКО», входящее в состав концерна «Калашников», приступило к отгрузке новейших перспективных общевойсковых бронежилетов для проведения войсковых испытаний. Новая разработка представляет собой инновационный защитный комплекс, созданный на базе модульной разгрузочной системы версии 2.0 (МРС 2.0), который может стать важным шагом в развитии современной экипировки российских военнослужащих.

Основным преимуществом нового бронежилета является его многофункциональность и высокие показатели защиты. Конструкция изделия предусматривает использование бронепанелей класса защиты Бр4+, способных противостоять промежуточным патронам повышенной пробиваемости калибров 5,45×39 мм и 7,62×39 мм. Противоосколочные элементы изготовлены из сверхвысокомолекулярного полиэтилена, обеспечивающего повышенную стойкость к осколкам со скоростью полета не менее 630 м/с.

Особое внимание при разработке было уделено комфорту использования. При общей массе около 11 кг бронежилет оснащен уникальной системой распределения веса с телескопическими упорами, которые позволяют перенести нагрузку с плеч на пояс и бедра. Такая конструкция значительно снижает утомляемость военнослужащего при длительных действиях, что особенно важно в условиях боевых операций.

Дополнительная безопасность обеспечивается наличием модулей защиты шеи, брюшной области и паха, что существенно расширяет зону покрытия защитными элементами. Благодаря модульной конструкции бронежилет можно легко адаптировать под различные задачи: использовать как полноценное средство защиты, разгрузочный жилет или боевой нагрудник. Эта гибкость позволяет оптимизировать использование оборудования в зависимости от конкретных условий применения.

Новый бронежилет совместим с современными системами рюкзаков, которые также проходят испытания. В комплектацию входит набор специализированных подсумков для хранения боекомплекта, средств связи, медикаментов и других необходимых предметов. Все элементы разработаны с учетом удобства доступа и быстрой замены содержимого.

Внешнее оформление выполнено в модернизированной версии маскировочного рисунка «Цифра», адаптированного для использования в умеренном и особо жарком климате. Это решение повышает эффективность маскировки военнослужащих в различных условиях местности.

Программа войсковых испытаний позволит оценить все характеристики новой разработки в реальных условиях эксплуатации. По их результатам будет принято решение о дальнейшей серийной поставке перспективных бронежилетов для нужд Вооруженных Сил России. Разработка демонстрирует стремление концерна «Калашников» к внедрению передовых технологий в области создания средств индивидуальной защиты, что соответствует современным требованиям к экипировке военнослужащих.

Эксперты отмечают, что внедрение таких инновационных решений существенно повысит уровень безопасности личного состава и эффективность выполнения боевых задач в различных условиях. Этот проект становится частью более широкой программы модернизации вооружений и военной техники, направленной на обеспечение конкурентоспособности российской армии в XXI веке.