Компания заменит критерий "Разнообразие и инклюзивность" на "Стратегия талантов" в оценке эффективности и изменит формулировку дисклеймеров перед фильмами, сохранив фокус на культурной чувствительности.

Компания Disney объявила о пересмотре своей стратегии в области разнообразия, равенства и инклюзивности (D&I), что стало предметом широкого обсуждения как среди профессионалов креативной индустрии, так и среди зрителей по всему миру. В новом документе, распространенном руководством компании, указано, что в оценке эффективности бизнес-подразделений будет заменен один из ключевых показателей — "Разнообразие и инклюзивность" — на более общий термин "Стратегия талантов".

Это изменение отражает стремление Disney сделать акцент не только на демографических характеристиках сотрудников, но и на их профессиональных навыках, карьерном развитии и возможностях для роста внутри компании. По мнению руководства, такой подход позволит создать более гармоничную корпоративную культуру, где ценятся достижения и потенциал каждого работника вне зависимости от его фона.

Одновременно с этим студия решила модифицировать содержание дисклеймеров, которые традиционно демонстрируются перед началом фильмов. Ранее эти уведомления предупреждали зрителей о возможных стереотипах или нетолерантных сценах, сохранившихся в старых фильмах студии. Теперь же Disney планирует пересмотреть формулировки, чтобы они были более точными и соответствовали современным представлениям о культурной чувствительности. Как сообщается, новые дисклеймеры будут объяснять исторический контекст спорных моментов и подчеркивать важность осознанного отношения к наследию киноиндустрии.

Изменения вызвали смешанные реакции. Некоторые эксперты считают, что это решение демонстрирует эволюцию корпоративной политики Disney, которая становится более гибкой и адаптивной к меняющимся общественным запросам. Другие полагают, что переформулировка показателей может быть воспринята как попытка ослабить давление со стороны критиков, недовольных текущими усилиями студии в сфере разнообразия

В интервью специализированным СМИ представители компании подчеркнули, что изменения не означают отказа от принципов равенства и инклюзивности. Наоборот, они направлены на совершенствование внутренней системы оценки и создания более прозрачной среды. "Мы продолжаем верить в силу разнообразия и его важность для нашей культуры и творческого процесса", — заявил один из высокопоставленных менеджеров Disney.

Аналитики отмечают, что подобные шаги являются частью глобального тренда, когда крупные медиакомпании пересматривают свои подходы к управлению человеческими ресурсами и взаимодействию с аудиторией. В условиях растущей конкуренции на рынке контента способность адаптироваться к новым реалиям становится одним из ключевых факторов успеха.

Тем не менее, многие наблюдатели ждут конкретных результатов реализации новых подходов. Особенно интересным представляется, как компания будет балансировать между сохранением культурного наследия и учетом современных норм при работе с архивными материалами. Эти вопросы остаются актуальными для всей индустрии, и опыт Disney может стать примером для других игроков рынка.



