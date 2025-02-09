Владельцам земельных участков дадут три года на их освоение. При неисполнении требований территорию могут изъять, предварительно предупредив собственника и наложив штрафы. Новые правила направлены на борьбу с заброшенными участками.

Владельцы земельных участков в России столкнутся с новыми правилами освоения своих владений с 1 марта 2025 года. Изменения, которые коснутся всех категорий собственников, направлены на борьбу с заброшенными территориями и повышение эффективности использования земельных ресурсов страны. Юристы предупреждают: если участок не будет освоен в течение трех лет, его могут изъять у владельца.

"Новый законопроект устанавливает конкретные сроки для начала использования земельных участков. Речь идет как о новых приобретениях, так и о тех территориях, которые уже находятся в собственности граждан," — пояснил специалист в области земельного права Андрей Петров. По его словам, три года — это минимальный период, отведенный владельцам для того, чтобы привести свои территории в соответствие с целевым назначением.

Одним из ключевых моментов законопроекта является механизм ответственности за неиспользование земли. "Сначала владельцев будут предупреждать и предлагать устранить выявленные нарушения. Если никаких действий принято не будет, то следующим шагом станут штрафы, а затем возможное изъятие участка," — добавил юрист. При этом он подчеркнул, что процедура изъятия будет сопровождаться четким уведомлением собственника и предоставлением возможности исправить ситуацию.

Чтобы избежать проблем, эксперты рекомендуют содержать земельные участки в порядке. Это включает регулярную уборку мусора, хлама и грязи, а также использование территории согласно ее целевому назначению. Например, если участок предоставлен для строительства, за три года необходимо выполнить хотя бы базовые работы: выровнять поверхность, произвести осушение и заложить фундамент будущего дома. Для садовых или дачных наделов достаточно организовать выращивание любых культур, включая декоративные растения.

Эксперты отмечают, что заброшенные участки негативно влияют на внешний вид населенных пунктов и окружающей среды в целом. "Такие территории часто становятся рассадниками сорной растительности, создают благоприятные условия для размножения насекомых и грызунов, а также портят общий ландшафт," — говорит ландшафтный дизайнер Марина Иванова.

Разработка законопроекта началась в мае 2024 года в Росреестре. Предложенные изменения затронут Земельный кодекс РФ и закон о ведении гражданами садоводства и огородничества для собственных нужд. В документе указано, что правительство РФ определит конкретные признаки неиспользования земельных участков. "Это позволит сделать процесс контроля более прозрачным и объективным," — считает представитель Росреестра.

По данным статистики, только в Московской области насчитывается около 30 тысяч заброшенных участков, а на всей территории России их число достигает сотен тысяч. "Изъятие таких территорий может стать мощным инструментом для развития региональных программ жилищного строительства и создания общественных пространств," — отмечают эксперты.

Правительственные круги уверены, что новые правила помогут повысить эффективность использования земельных ресурсов страны. "Заброшенные участки — это не только эстетическая проблема, но и экономический потенциал, который остается невостребованным," — заявил министр природных ресурсов и экологии Александр Козлов.

Для собственников, которым временно не удается использовать свои участки по назначению, предусмотрены варианты решения проблемы. Например, можно сдать территорию в аренду или оформить временную передачу другим лицам для использования. "Главное условие — участок должен быть ухоженным и функционировать в соответствии с установленными нормами," — напоминает юрист.

Предполагается, что поправки вступят в силу с 1 марта 2025 года, давая гражданам достаточное время для подготовки к новым требованиям. "Это важный шаг к формированию более эффективной системы управления земельными ресурсами в России," — заключил один из разработчиков законопроекта.

Владельцам земельных участков рекомендуется внимательно следить за развитием ситуации и заранее планировать действия для соответствия новым правилам. Эксперты подчеркивают, что своевременное освоение территории не только поможет избежать проблем с законом, но и сделает окружение более комфортным для всех жителей.