Президент России Владимир Путин поручил правительству и Генпрокуратуре принять меры по сохранению прав военнослужащих, участвующих в спецоперациях и КТО, на пользование жильем.

Президент России Владимир Путин подписал указ, направленный на защиту прав военнослужащих, участвующих в специальной военной операции и контртеррористических операциях (КТО), на пользование жилыми помещениями. Данный документ предписывает правительству РФ и Генеральной прокуратуре принять необходимые меры для реализации этих гарантий.

"Основная цель данного указа – обеспечить стабильность и уверенность военнослужащих, исполняющих свой долг в сложных условиях, в вопросах жилищного обеспечения", – говорится в официальном сообщении Кремля. Решение направлено на недопущение случаев выселения или ограничения прав военных на использование жилых помещений, которые они занимают до отправки в зоны спецопераций или КТО.

Согласно указу, военнослужащие, находящиеся в местах выполнения задач, сохраняют право пользования жильем на тех же условиях, что и до их отъезда. Это касается как служебных квартир, предоставляемых по месту службы, так и жилых помещений, занимаемых на основании договоров социального найма или в собственности. При этом запрещаются любые действия, направленные на ограничение или прекращение права пользования жильем без согласия военнослужащего.

"Мы должны гарантировать, что наши защитники могут быть уверены в том, что их дома останутся за ними, пока они защищают интересы государства", – подчеркнул президент в ходе встречи с представителями силовых структур. Указ также предусматривает усиление ответственности за нарушение жилищных прав военнослужащих и расширение полномочий контролирующих органов в данной сфере.

Правительство РФ совместно с Генеральной прокуратурой получило поручение разработать конкретные механизмы реализации указа. В их числе – создание системы мониторинга ситуации с жилищным обеспечением военных, внедрение дополнительных мер защиты прав и интересов военнослужащих, а также обеспечение эффективного взаимодействия между региональными органами власти и военными комиссариатами.

Эксперты отмечают своевременность принятого решения, подчеркивая, что оно поможет решить ряд актуальных проблем, с которыми сталкиваются военнослужащие и их семьи. "Стабильность в вопросах жилья позволяет сосредоточиться на выполнении служебных обязанностей без опасений за свое будущее и будущее близких", – считают специалисты в области жилищного законодательства.

Особое внимание будет уделяться информированию военнослужащих о их правах и возможностях. Для этого планируется создание единой системы консультирования, куда военные смогут обратиться за помощью при возникновении вопросов, связанных с жилищным обеспечением. Будут организованы горячие линии, юридические центры и другие формы поддержки.

Реализация указа станет важным шагом в направлении повышения социальных гарантий для военнослужащих и их семей. По мнению экспертов, это не только укрепит доверие военных к государству, но и повысит общий уровень благополучия военнослужащих, что положительно скажется на их боеспособности и эффективности выполнения задач.

Владимир Путин отметил, что данное решение является частью комплексной программы по улучшению условий жизни военнослужащих и их семей. "Наши защитники должны быть уверены, что государство делает все необходимое для их поддержки и защиты их интересов", – заявил президент. Подготовка всех необходимых нормативных актов и механизмов реализации указа должна быть завершена в кратчайшие сроки.