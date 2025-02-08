Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Блоги
Yamaha Серый
Путин укрепил права военных на жилье во время спецопераций
Президент России Владимир Путин поручил правительству и Генпрокуратуре принять меры по сохранению прав военнослужащих, участвующих в спецоперациях и КТО, на пользование жильем.

Президент России Владимир Путин подписал указ, направленный на защиту прав военнослужащих, участвующих в специальной военной операции и контртеррористических операциях (КТО), на пользование жилыми помещениями. Данный документ предписывает правительству РФ и Генеральной прокуратуре принять необходимые меры для реализации этих гарантий.

"Основная цель данного указа – обеспечить стабильность и уверенность военнослужащих, исполняющих свой долг в сложных условиях, в вопросах жилищного обеспечения", – говорится в официальном сообщении Кремля. Решение направлено на недопущение случаев выселения или ограничения прав военных на использование жилых помещений, которые они занимают до отправки в зоны спецопераций или КТО.

Согласно указу, военнослужащие, находящиеся в местах выполнения задач, сохраняют право пользования жильем на тех же условиях, что и до их отъезда. Это касается как служебных квартир, предоставляемых по месту службы, так и жилых помещений, занимаемых на основании договоров социального найма или в собственности. При этом запрещаются любые действия, направленные на ограничение или прекращение права пользования жильем без согласия военнослужащего.

"Мы должны гарантировать, что наши защитники могут быть уверены в том, что их дома останутся за ними, пока они защищают интересы государства", – подчеркнул президент в ходе встречи с представителями силовых структур. Указ также предусматривает усиление ответственности за нарушение жилищных прав военнослужащих и расширение полномочий контролирующих органов в данной сфере.

Правительство РФ совместно с Генеральной прокуратурой получило поручение разработать конкретные механизмы реализации указа. В их числе – создание системы мониторинга ситуации с жилищным обеспечением военных, внедрение дополнительных мер защиты прав и интересов военнослужащих, а также обеспечение эффективного взаимодействия между региональными органами власти и военными комиссариатами.

Эксперты отмечают своевременность принятого решения, подчеркивая, что оно поможет решить ряд актуальных проблем, с которыми сталкиваются военнослужащие и их семьи. "Стабильность в вопросах жилья позволяет сосредоточиться на выполнении служебных обязанностей без опасений за свое будущее и будущее близких", – считают специалисты в области жилищного законодательства.

Особое внимание будет уделяться информированию военнослужащих о их правах и возможностях. Для этого планируется создание единой системы консультирования, куда военные смогут обратиться за помощью при возникновении вопросов, связанных с жилищным обеспечением. Будут организованы горячие линии, юридические центры и другие формы поддержки.

Реализация указа станет важным шагом в направлении повышения социальных гарантий для военнослужащих и их семей. По мнению экспертов, это не только укрепит доверие военных к государству, но и повысит общий уровень благополучия военнослужащих, что положительно скажется на их боеспособности и эффективности выполнения задач.

Владимир Путин отметил, что данное решение является частью комплексной программы по улучшению условий жизни военнослужащих и их семей. "Наши защитники должны быть уверены, что государство делает все необходимое для их поддержки и защиты их интересов", – заявил президент. Подготовка всех необходимых нормативных актов и механизмов реализации указа должна быть завершена в кратчайшие сроки.

#путин #спецоперация #законодательство #военные #жилье #права #кто #защитники #социальнаязащита
+
Написать комментарий (0)
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Геолог Ключарев оценил запасы редкоземельных металлов на Украине «на уровне средних по миру»
5
Компания «Силовые машины» создала газовую турбину ГТЭ-170 для Каширской ГРЭС
+
"Авангард" представила радиолокатор, способный обнаруживать БПЛА на расстоянии до 20 километров
+
Новый автомобильный мостовой переход возведут между Сургутом и Нижневартовском
+
Цена акций BYD выросла на 50% за один день после анонса умного чипа Black Sesame для моделей Denza
1
Иран принял на вооружение авианосец для беспилотников
+
Подлодка РФ "Магадан" отработала глубоководное погружение на 240 метров в Авачинском заливе
+
OnePlus 13 Mini получит двойной модуль камеры и 6,31-дюймовую LTPO OLED-панель с разрешением 1,5K
+
Galaxy S25 Plus победил остальные модели S25 и S24 в тестах автономности
1
В Дубае возобновили строительство искусственного острова Джабель-Али
+
Samsung возвращает первое место в мировом рейтинге производителей полупроводниковых чипов
+
AMD обещает сделать 4К-гейминг доступным каждому благодаря новой видеокарте RX 9070 XT
+
Фрэнк Азор из AMD заверил, что они прислушиваются к мнению сообщества, по ценам на Radeon RX 9070 XT
4
Процессор Intel Core i9-15900K неожиданно показал слабые результаты в тестах Geekbench
+
В России продажи BMW за 2024 год выросли на 30%
+
Загадочный Core i9-15900K от Intel показал низкие результаты в Geekbench
1
Google Pixel 9a поступит в продажу 26 марта по цене $499 и $599 за версии на 128 ГБ и 256 ГБ
+
По неофициальным данным, NVIDIA сворачивает поставки видеокарт GeForce RTX 4060
1
Take-Two сохранила намерение выпустить GTA 6 осенью текущего года
1
Росатом создал плазменный двигатель для полётов на Марс за 60 дней
5

Популярные статьи

Купил себе Radeon RX 7600 и мне немного грустно
175
Тройка лучших фильмов о Дракуле
10
Почему Radeon RX 7900 XTX выгоднее GeForce RTX 5080, а NVIDIA отвернулась от геймеров
67
История Razzle Dazzle - почему военные корабли были похожи на арт-объекты
2
Как Xbox Game Pass стал лебединой песнью для игровых консолей Microsoft
1
Моделирование показало, что китайский эсминец Type 055 может успешно противостоять 8 эсминцам США
1

Сейчас обсуждают

ЮРА ОНИЩЕНКО
18:10
От него вшивый не отстаëт
Почему Radeon RX 7900 XTX выгоднее GeForce RTX 5080, а NVIDIA отвернулась от геймеров
Drunk Axxturel
18:09
Кайф
Процессоры AMD Medusa на архитектуре Zen 6 получат 12-ядерный CCD
Evgeny Chezarin
18:07
Перепись сине-зеленых дегенератов олигофренов. Где главный предводитель стада, господин вульвич? Вопрос есть вульва. Когда будешь знакомиться с бабой, сразу узнаешь какая у неё видеокарта? Или иначе, ...
Почему Radeon RX 7900 XTX выгоднее GeForce RTX 5080, а NVIDIA отвернулась от геймеров
TimopheySnz
18:03
думаю любой угадает, какой результат будет у американских исследователей
Моделирование показало, что китайский эсминец Type 055 может успешно противостоять 8 эсминцам США
VRoman
18:01
Ну а потом будет 8-12 в одном чиплете. Чем плохо? Вполне естественный шаг развития. 16 на один чиплет как сплетничали раньше было бы перебором и лишним расходом.
AMD может использовать унифицированные 12-ядерные CCD во всех Zen 6 процессорах Medusa
Руслан Знамов
17:59
Запасы сжиженного газа ? )))
Путин укрепил права военных на жилье во время спецопераций
ЮРА ОНИЩЕНКО
17:50
Ты себя Богом что ли почувствовал? Может тебе срочно к врачу нужно?
Почему Radeon RX 7900 XTX выгоднее GeForce RTX 5080, а NVIDIA отвернулась от геймеров
ЧatoБoт
17:45
Naval Technology: Великобритания помогает Украине в разработке безэкипажных катеров
botph
17:43
Ага, а отвалы на гтх480-580 и то же самое на АМД 78хх это выдумки и поклёп. Веги так вообще по моему все сдохли.
Купил себе Radeon RX 7600 и мне немного грустно
egor999
17:41
Странная статья, стоимость 7900xtx 100k, стоимость 5080 150, 4090 можно найти новую за 200k.
Почему Radeon RX 7900 XTX выгоднее GeForce RTX 5080, а NVIDIA отвернулась от геймеров
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем