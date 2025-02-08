В 2025 году Google представит обновленную поисковую систему, которая будет работать как ИИ-ассистент, формируя обобщенные ответы и самостоятельно исследуя интернет для предоставления информации пользователям.

Компания Google анонсировала масштабную трансформацию своей поисковой системы, которая произойдет уже в 2025 году. Генеральный директор Сундар Пичаи представил новую концепцию развития поиска, где традиционный подход будет заменен на более продвинутый механизм, напоминающий работу ИИ-ассистента. Этот шаг станет логическим продолжением начатого пути внедрения искусственного интеллекта, который начался с создания ИИ-сводок.

"Мы движемся от простого предоставления ссылок к более глубокому взаимодействию с пользователем", – заявил Пичаи, описывая будущие изменения. Новая система будет не просто показывать результаты поиска, а активно помогать пользователям находить нужную информацию, формируя обобщенные ответы на основе данных из интернета.

Основной целью обновления является расширение спектра запросов, которые может обработать система. Современные технологии позволяют ИИ анализировать контекст запроса более точно и предоставлять релевантные ответы даже на сложные или нестандартные вопросы.

Планируемые изменения затронут не только обычных пользователей, но и владельцев сайтов, чей трафик зависит от поисковой системы Google. Новый алгоритм будет учитывать не только ключевые слова и метатеги, но и общую полезность контента, его актуальность и способность давать исчерпывающие ответы на запросы пользователей.

Система получит возможность самостоятельно исследовать интернет, выделяя важную информацию и формируя структурированные ответы. Это позволит пользователям получать готовые решения вместо списка ссылок, что существенно упростит процесс поиска информации. Например, вместо того чтобы просматривать множество страниц с рецептами, пользователь сможет получить готовый сводный ответ с оптимальным вариантом блюда.

По словам представителей компании, тестирование новых функций уже началось, и обратная связь от пользователей поможет скорректировать окончательную версию системы. Полный переход планируется завершить к 2025 году, после чего пользователи смогут оценить все преимущества обновленной поисковой системы Google.