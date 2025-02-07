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Tesla начала массовый набор специалистов для производства человекоподобных роботов Optimus
Компания Илона Маска запускает набор персонала для производства человекоподобных роботов Optimus на заводе во Фримонте, планируя выпустить 10 тысяч единиц в 2025 году и начать массовое производство в 2026-м.

Компания Tesla начала активную подготовку к массовому выпуску человекоподобных роботов Optimus, открыв вакансии на своем флагманском заводе во Фримонте, Калифорния. На текущий момент компания формирует команду из инженеров-технологов, производственных техников, разработчиков программного обеспечения, специалистов по качеству и руководителей различных уровней. Такой масштаб набора персонала указывает на серьезность намерений компании вывести проект Optimus на коммерческий уровень.

По словам Илона Маска, 2025 год станет этапом пилотного производства, где планируется выпустить 10 тысяч единиц роботов. Уже в следующем году, 2026-м, компания намерена перейти к полноценному массовому производству. Этот график подтверждается текущими действиями по расширению производственной базы и формированию необходимой команды специалистов.

Человекоподобный робот Optimus представляет собой революционное решение в области робототехники. Высотой около 173 сантиметров и весом 57 килограммов, он способен нести до 20 килограммов груза и передвигаться со скоростью до 8 километров в час. Главной особенностью является его универсальность - от выполнения бытовых задач до работы в опасных условиях, где присутствие человека может быть связано с риском для жизни.

Перспективы применения Optimus весьма широки: от простых домашних обязанностей, таких как уборка и готовка, до сложных производственных процессов и работ в экстремальных условиях. Компания также рассматривает возможность использования роботов в медицинской сфере, особенно для помощи пожилым людям и пациентам с ограниченными возможностями.

Технологическая основа Optimus включает использование автономных систем управления, аналогичных тем, что применяются в электромобилях Tesla, а также передовые системы искусственного интеллекта. Это позволяет роботу эффективно взаимодействовать с окружающей средой, адаптироваться к различным ситуациям и постоянно совершенствовать свои навыки через машинное обучение.

Эксперты рынка робототехники считают, что выход такого продукта на массовый рынок может стать точкой перелома в развитии индустрии человеческих заменителей. При этом стоимость робота, согласно прогнозам Илона Маска, составит около 20 тысяч долларов, что делает его доступным для широкого круга потребителей.

#tesla #робототехника #инновации #роботы #технология #будущее #optimus #илонмаск #производитель
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