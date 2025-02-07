Российская экономика показала лучшие результаты за последние годы, превысив прогнозируемый рост ВВП на 0,2 п.п. и достигнув исторического максимума в 200 трлн рублей.

В 2024 году российская экономика продемонстрировала значительные достижения, превзойдя прогнозируемые показатели. По данным Росстата, озвученным премьер-министром Михаилом Мишустиным на встрече с президентом Владимиром Путиным, ВВП страны вырос на 4,1%, что превышает изначальный прогноз на 0,2 процентных пункта.



Этот впечатляющий результат стал возможен благодаря рекордному росту обрабатывающей промышленности, которая продемонстрировала прирост на 8,5%. Особенно заметный вклад в динамику развития экономики внес машиностроительный комплекс, обеспечив около 40% совокупного роста производства. Как отметил глава правительства, ключевым фактором успеха стали отрасли, ориентированные на внутренний спрос, которые показали наиболее устойчивый рост.

"Сегодня мы наблюдаем исторический максимум номинального ВВП России - 200 триллионов рублей", - заявил Михаил Мишустин, подчеркнув важность достигнутых результатов. При этом экспортно ориентированные отрасли столкнулись с определенными трудностями и продемонстрировали снижение на 0,4%.

Президент Владимир Путин положительно оценил полученные результаты, назвав их "удовлетворительными и хорошими". Однако он акцентировал внимание на необходимости дальнейшей работы по снижению инфляции, которая составила 9,52% в 2024 году. Лидер государства поручил правительству добиться существенного снижения этого показателя уже в следующем году.

Одной из позитивных тенденций стало значительное увеличение реальных доходов населения - на 8,4%. Реальные зарплаты за первые одиннадцать месяцев года выросли на 8,7%. "Инфляция не смогла уменьшить доходы населения", - констатировал премьер-министр. Уровень безработицы также остается на рекордно низком уровне - 2,3%.

Несмотря на достижения, правительство продолжает работать над решением проблемы дефицита кадров. Для этого создаются дополнительные механизмы привлечения специалистов в те отрасли, где они наиболее нужны.

Экономические эксперты отмечают, что достигнутые показатели свидетельствуют о правильности выбранного курса развития и эффективности мер государственной политики. Дальнейшее сохранение таких темпов роста позволит России укрепить свои позиции на мировой арене и повысить качество жизни граждан.