Президент РФ Владимир Путин подписал указ об отмене межвидового статуса военных округов. Теперь ВМФ и ВКС выведены из подчинения округов, а штатная численность ВС увеличена до 1,5 миллиона человек.

Президент Российской Федерации Владимир Путин подписал указ, меняющий структуру военного управления в стране. Согласно документу, размещенному на официальном портале правовых актов, военные округа России утрачивают свой межвидовой статус. Это решение означает, что подразделения Военно-морского флота и Воздушно-космических сил больше не будут находиться в непосредственном подчинении военных округов. Теперь управление данными видами войск будет осуществляться через отдельные структуры, что, по мнению экспертов, позволит повысить эффективность их функционирования.

При этом указ президента закрепляет за военными округами контроль над органами военной полиции. Данное решение направлено на усиление дисциплинарного порядка внутри армии и повышение уровня внутренней безопасности военных объектов. Эксперты отмечают, что такая реорганизация структуры управления может способствовать более четкой координации действий между различными подразделениями вооруженных сил.

Особое внимание в указе уделяется увеличению штатной численности Вооруженных сил России до 1,5 миллиона человек. По словам Владимира Путина, это необходимо для совершенствования боевого состава армии и наращивания оборонных возможностей страны. "Ситуация в мире требует от нас быть готовыми к любым вызовам, — заявил президент. — Мы должны укреплять наши вооруженные силы, формировать новые соединения и части, чтобы обеспечить безопасность нашей страны".

В рамках реализации программы по усилению обороноспособности государства созданы два новых военных округа: Ленинградский и Московский. Эти округа призваны взять на себя важную роль в обеспечении безопасности стратегически важных регионов страны. Новые формирования получат современное вооружение и технику, что позволит им выполнять задачи высокой сложности.

Решение об изменении структуры военного управления было принято после тщательного анализа текущей ситуации как внутри страны, так и на международной арене. По мнению специалистов, данные изменения позволят сделать российскую армию более мобильной и эффективной, способной быстро реагировать на различные угрозы. Также они подчеркивают, что создание новых округов и увеличение численности военнослужащих является логическим продолжением курса на модернизацию вооруженных сил, начатого несколько лет назад.



