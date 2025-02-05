Следственные органы получат право временно блокировать банковские счета на 10 дней для проверки их законности без решения суда. Мера направлена на борьбу с финансовыми преступлениями.

В России могут ввести новую процедуру блокировки банковских счетов граждан и юридических лиц по запросу следователя. Данная мера будет применяться в рамках уголовных дел и не потребует судебного решения. Блокировка будет ограничивать возможность пополнения счета, снятия средств или его закрытия на срок до 10 суток. Все профильные ведомства уже согласовали новую норму, которая призвана усилить борьбу с финансовыми преступлениями.

По словам представителей правоохранительных органов, нововведение направлено на предотвращение отмывания денег, финансирования терроризма и других серьезных правонарушений. "Сегодня следственные действия часто сталкиваются с тем, что подозреваемые успевают скрыть или вывести средства до завершения расследования. Новая мера позволит оперативно заморозить активы для дальнейшего изучения их легитимности," — заявил официальный представитель Генеральной прокуратуры РФ.

Процедура блокировки будет работать следующим образом: следователь направляет запрос в банк с указанием причины ограничения доступа к счету. После этого кредитная организация обязана временно приостановить любые операции с этим счетом на срок до 10 дней. За это время следствие должно либо собрать необходимые доказательства для обращения в суд, либо снять ограничение, если основания для него отсутствуют.

Эксперты отмечают, что данная мера значительно расширяет полномочия следователей, но также требует четкого контроля за её использованием. "Главное — обеспечить прозрачность процесса и защитить права добросовестных граждан, которые могут случайно оказаться втянутыми в расследование," — комментирует юрист Сергей Петров

Новая система уже вызвала дискуссию среди экспертов и общественности. Одни считают, что мера поможет повысить эффективность борьбы с экономическими преступлениями, другие опасаются злоупотреблений со стороны следственных органов. "Безусловно, необходимо предусмотреть механизмы защиты граждан от произвольных действий. Например, возможность быстрого обжалования решения следователя," — добавляет адвокат Екатерина Иванова.

Представители Центрального банка РФ подчеркивают, что кредитные организации будут обязаны строго следовать закону при получении запросов от следствия. "Банки должны проверять правомерность каждого требования и нести ответственность за неправомерные действия," — отметили в регуляторе.

По оценкам экспертов, новая процедура может затронуть сотни тысяч счетов ежегодно. Однако большинство случаев, скорее всего, будут связаны с малобюджетными мошенническими схемами или второстепенными участниками экономических преступлений. "Основной целью является не массовая блокировка, а точечное воздействие на тех, кто пытается использовать финансовые системы для противоправной деятельности," — объясняет представитель МВД.

Важным моментом остаётся вопрос компенсации возможных убытков гражданам, чьи счета были заблокированы ошибочно. По данным разработчиков закона, механизм возмещения ущерба пока находится на стадии проработки. Однако уже известно, что государство планирует взять на себя обязательства по покрытию материальных потерь, если они возникли из-за недобросовестных действий следствия.

Также предусмотрены меры для минимизации неудобств для бизнеса. Предприниматели смогут обратиться в следственные органы с просьбой частичного разблокирования счета для выплат зарплат сотрудникам или оплаты критически важных контрактов. "Мы понимаем, что бизнес требует особого подхода, поэтому готовы рассматривать такие запросы индивидуально," — отметил представитель Следственного комитета.

Эксперты ожидают, что нововведение окажет значительное влияние на практику расследования экономических преступлений. Оно может стать мощным инструментом для борьбы с финансовыми злоумышленниками, однако требует тщательного контроля за его применением. Власти уверены, что совместные усилия всех участников процесса позволят найти баланс между защитой интересов государства и правами граждан.