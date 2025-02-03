Эксперты предупреждают об опасности и рассказывают, как защитить свои данные и деньги.

Россияне столкнулись с новой волной атак со стороны мошенников, которые распространяют фальшивые квитанции за услуги ЖКХ. По данным экспертов по кибербезопасности, только за первые месяцы 2024 года было зафиксировано более 764 тысяч случаев подобных правонарушений. Опасность заключается в том, что поддельные квитанции практически невозможно отличить от настоящих.

Схема обмана остаётся неизменной на протяжении нескольких лет, однако мошенники продолжают находить новые способы её совершенствования. Обычно они подбрасывают липовые документы в почтовые ящики граждан, используя реальные данные владельцев квартир или домов. Главная уловка заключается в QR-коде, который перенаправляет пользователя не на официальный сайт управляющей компании, а на платформу мошенников. Как только человек производит оплату через этот код, его средства и конфиденциальные данные банковской карты попадают в руки преступников.

"Мошенники используют базы данных, полученные из различных источников, чтобы создать максимально достоверные квитанции, — комментирует эксперт по информационной безопасности Игорь Смирнов. — В них указаны точные адреса, ФИО собственников и даже суммы к оплате, которые совпадают с актуальными показателями за услуги ЖКХ".

Особую тревогу вызывает тот факт, что мноие граждане не проверяют подлинность документов перед оплатой. "В большинстве случаев люди просто сканируют QR-код и переводят деньги, полагая, что всё в порядке," — добавляет представитель одного из крупнейших банков России.

Эксперты рекомендуют следовать нескольким простым правилам для защиты своих средств и данных:

1. Проверять источник квитанции: Настоящие документы приходят либо через электронную почту (если вы оформили такую услугу), либо через официальные сайты управляющих компаний. Если квитанция была найдена в почтовом ящике, необходимо убедиться в её подлинности.

2. Не использовать QR-коды из непроверенных источников: Вместо этого следует переходить на официальные порталы управляющих компаний или использовать мобильные приложения банков для оплаты коммунальных услуг.

3. Регулярно мониторить банковские операции: Это поможет быстро обнаружить подозрительные транзакции и заблокировать карту, если она оказалась скомпрометирована.

4. Установить двухфакторную аутентификацию: Дополнительный слой защиты сделает невозможным использование вашей карты без вашего согласия.

По мнению специалистов, проблема массового распространения поддельных квитанций требует комплексного решения. Необходимо усиление контроля за деятельностью управляющих компаний, а также повышение цифровой грамотности населения. "Большинство людей не понимают, как работают современные технологии и как их можно использовать против них. Поэтому важно обучать граждан основам кибербезопасности," — считает психолог Елена Петрова.

Напомним, что мошенничество с использованием фальшивых квитанций ЖКХ стало одной из самых распространённых схем обмана в последнее время. Только в Москве за последние три месяца зарегистрировано более 50 тысяч обращений от граждан, ставших жертвами подобных афер.

Чтобы предотвратить возможные потери, эксперты настоятельно рекомендуют всем гражданам быть внимательными и осторожными при работе с документами, связанными с оплатой коммунальных услуг. Помните: единственный надёжный способ оплаты — это использование проверенных каналов связи с вашей управляющей компанией или банком.

Если вы заметили подозрительную квитанцию, немедленно сообщите об этом в свою управляющую компанию или обратитесь в полицию. Также обязательно предупредите родных и близких о существующей угрозе, чтобы они не стали жертвами мошенников.

Защита ваших финансов и данных — это ваша ответственность. Будьте бдительны!