Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Блоги
Yamaha Серый
За 2024 год зафиксировано 764 000 случаев мошенничества с фальшивыми квитанциями ЖКХ
Эксперты предупреждают об опасности и рассказывают, как защитить свои данные и деньги.

Россияне столкнулись с новой волной атак со стороны мошенников, которые распространяют фальшивые квитанции за услуги ЖКХ. По данным экспертов по кибербезопасности, только за первые месяцы 2024 года было зафиксировано более 764 тысяч случаев подобных правонарушений. Опасность заключается в том, что поддельные квитанции практически невозможно отличить от настоящих.

Схема обмана остаётся неизменной на протяжении нескольких лет, однако мошенники продолжают находить новые способы её совершенствования. Обычно они подбрасывают липовые документы в почтовые ящики граждан, используя реальные данные владельцев квартир или домов. Главная уловка заключается в QR-коде, который перенаправляет пользователя не на официальный сайт управляющей компании, а на платформу мошенников. Как только человек производит оплату через этот код, его средства и конфиденциальные данные банковской карты попадают в руки преступников.

"Мошенники используют базы данных, полученные из различных источников, чтобы создать максимально достоверные квитанции, — комментирует эксперт по информационной безопасности Игорь Смирнов. — В них указаны точные адреса, ФИО собственников и даже суммы к оплате, которые совпадают с актуальными показателями за услуги ЖКХ".

Особую тревогу вызывает тот факт, что мноие граждане не проверяют подлинность документов перед оплатой. "В большинстве случаев люди просто сканируют QR-код и переводят деньги, полагая, что всё в порядке," — добавляет представитель одного из крупнейших банков России.

Эксперты рекомендуют следовать нескольким простым правилам для защиты своих средств и данных:

1. Проверять источник квитанции: Настоящие документы приходят либо через электронную почту (если вы оформили такую услугу), либо через официальные сайты управляющих компаний. Если квитанция была найдена в почтовом ящике, необходимо убедиться в её подлинности.

2. Не использовать QR-коды из непроверенных источников: Вместо этого следует переходить на официальные порталы управляющих компаний или использовать мобильные приложения банков для оплаты коммунальных услуг.

3. Регулярно мониторить банковские операции: Это поможет быстро обнаружить подозрительные транзакции и заблокировать карту, если она оказалась скомпрометирована.

4. Установить двухфакторную аутентификацию: Дополнительный слой защиты сделает невозможным использование вашей карты без вашего согласия.

По мнению специалистов, проблема массового распространения поддельных квитанций требует комплексного решения. Необходимо усиление контроля за деятельностью управляющих компаний, а также повышение цифровой грамотности населения. "Большинство людей не понимают, как работают современные технологии и как их можно использовать против них. Поэтому важно обучать граждан основам кибербезопасности," — считает психолог Елена Петрова.

Напомним, что мошенничество с использованием фальшивых квитанций ЖКХ стало одной из самых распространённых схем обмана в последнее время. Только в Москве за последние три месяца зарегистрировано более 50 тысяч обращений от граждан, ставших жертвами подобных афер.

Чтобы предотвратить возможные потери, эксперты настоятельно рекомендуют всем гражданам быть внимательными и осторожными при работе с документами, связанными с оплатой коммунальных услуг. Помните: единственный надёжный способ оплаты — это использование проверенных каналов связи с вашей управляющей компанией или банком.

Если вы заметили подозрительную квитанцию, немедленно сообщите об этом в свою управляющую компанию или обратитесь в полицию. Также обязательно предупредите родных и близких о существующей угрозе, чтобы они не стали жертвами мошенников.

Защита ваших финансов и данных — это ваша ответственность. Будьте бдительны!

#финансы #безопасность #мошенники #жкх #предостережение
+
Написать комментарий (0)
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

PRX Quantum: Ученые, возможно, впервые узнали, что находится внутри черных дыр
18
В России запустят в серийное производство автобус СИМАЗ вместимостью в 72 пассажира
6
Сэм Альтман признает ошибки OpenAI, придерживающейся стратегии закрытого исходного кода
+
Канада намерена обложить США 100% пошлинами на импорт электромобилей Tesla
9
Ученые обнаружили звуковые колебания вирусов на недоступных для человека частотах
3
Потоковое видео и новые 4K-телевизоры являются причиной резкого роста выбросов CO2 в мире
11
Иран представил новую баллистическую ракету большой дальности, способную пролететь 1700 км
1
Появились слухи о разработке Warhammer 40,000: Dawn of War 4 от Relic Entertainment
6
Обучение китайской нейросети DeepSeek стоило в 400 раз дороже, чем заявлялось
10
Минобороны Германии выступил против повышения расходов на оборону до 5%, назвав цифру чрезмерной
+
Технологии DLSS 4 и Multi Frame Generation от Nvidia подвергли слепому тестированию
22
Microsoft более не приветствует метод обхода проверки TPM 2.0 для установки Windows 11
13
Казань и Нижнекамск свяжут новой железной дорогой
1
Озвучены четыре основных фишки грядущего iPhone 17 Air: толщина, дисплей и камеры
3
Один из владельцев смог продать свою Zotac GeForce RTX 5090 Solid OC за 6600 долларов
6
OnePlus и REDMI выпустят во 2 квартале смартфоны среднего класса с аккумуляторами ёмкостью 7500 мАч
+
Google Pixel 9a появился на сайте EMVCo
+
Проект роботизированного такси Tesla стартует этим летом
+
В Канаде предлагают ввести 100-процентные пошлины на автомобили Tesla и алкоголь из США
1
Оперативную память DDR5-5200, DDR5-6400 и DDR5-8400 сравнили в играх
8

Популярные статьи

Почему у AMD нет шансов обойти NVIDIA, а геймеры покупают видеокарты GeForce, хотя Radeon дешевле
282
Итоги гоночного уик-энда 1-2 февраля
+
Почему AMD Radeon и Linux это плохая связка для игр на примере игры World of Tanks
66
МиГ-41: почему легендарный «космический» перехватчик так и не поднялся в небо
20
Игра Wartales - грабим караваны и аутируем перед сном
4
В Сочи построят экспериментальную теплицу для бананов площадью 750 кв метров
6

Сейчас обсуждают

Родион Вестов
20:38
Хорошо что этого тупого нытья, про невозможность чего то там вырастить, не слышит Мичурин. Удивлю авторов, но пара-тройка лет назад в хохляндии был скандал. Зимой в какой то ихней сети магазинов прода...
В Сочи построят экспериментальную теплицу для бананов площадью 750 кв метров
Родион Вестов
20:29
Хомяки продолжают плакаться колоться и жрать кактус. Никогда не покупайте только что выпущенное оборудование. Дайте ему настоятся хотя бы пол года. Должно выйти не менее десятка апдейтов. В итоге полу...
Множество видеокарт GeForce RTX 5090 и 5090D выходят из строя
linux4ever
20:29
У него была простейшая ситуация. Регресс в интеловском драйвере на opensource приложении. Он просто поорал.
Почему AMD Radeon и Linux это плохая связка для игр на примере игры World of Tanks
Nvidia&Intel Hater
20:28
два петушка Беря и Китя как не в себя с ботов минусят.клоуны а друг друга люто плюсуют (наивные -все равно по -60 будет).у них пати ниже.как глубже лизнуть друг другу.такое убожество.Одним ловом п -и...
Почему у AMD нет шансов обойти NVIDIA, а геймеры покупают видеокарты GeForce, хотя Radeon дешевле
AleksK
20:22
Ты если картиночку увеличишь увидишь что это 7900gre. Думаешь 7900 не поддерживает лучи?
Почему AMD Radeon и Linux это плохая связка для игр на примере игры World of Tanks
Nvidia&Intel Hater
20:16
чудесная у вас с берей перепись двух содомитов с клуба.а с иконкой все нормально .клешни свои поправь .рукозадый.
Почему у AMD нет шансов обойти NVIDIA, а геймеры покупают видеокарты GeForce, хотя Radeon дешевле
Димон Карапеев
20:09
Британия с Америкой всегда лезли куда им нельзя
Великобритания обсудит с ЕС новые санкции против российских энергоносителей
Кайрат Амерканов
20:08
Купил комбайн райзен 7 7840 в паяный в мамку за 17т. Ддр5 2*16 за 7т. Продал свой ай5 11400ф 32г с мамкой. Видюху оставил. И чё получилось? Кайфую без видюхи. Реально никогда не играл так приятно. Есл...
Интегрированная графика Radeon 8060S оказалась почти на 70% быстрее RTX 4070
Bernigan
20:00
Да, я глянул на техповерап, там написано стартовая цена 2080 Ти 999$, ладно Китя, говорю, мне пофиг, пока карты типа 60 не стоят 500$, всё норм для меня, мне ФХД 60 фпс достаточно, тебе нет, ты и пере...
Почему у AMD нет шансов обойти NVIDIA, а геймеры покупают видеокарты GeForce, хотя Radeon дешевле
Владимир Семёнов
19:59
Сказки дядюшки Римуса.
В России запустят в серийное производство автобус СИМАЗ вместимостью в 72 пассажира
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем