Власти планируют штрафовать за прогрев двигателя более 5 минут во дворах. Нарушение могут зафиксировать полиция или граждане.

Власти РФ планируют ввести новые правила, согласно которым гражданам запрещено прогревать двигатель автомобиля более пяти минут во дворах жилых домов. За нарушение данного требования предусмотрены штрафы. Эксперты отмечают, что нововведение направлено на снижение уровня загрязнения воздуха и уменьшение шума в городской среде. Однако среди автомобилистов идёт активная дискуссия о целесообразности подобных мер.

По данным Министерства природных ресурсов и экологии России, выхлопные газы являются одной из главных причин загрязнения атмосферы в крупных городах. Особенно это актуально для зимнего периода, когда многие водители предпочитают долго прогревать машины перед поездкой. Специалисты подчёркивают, что продолжительная работа двигателя не только увеличивает концентрацию вредных веществ в воздухе, но и создаёт дискомфорт для жителей близлежащих домов.

"В соответствии с действующим законодательством, эксплуатация транспортного средства с работающим двигателем в неподвижном состоянии более пяти минут будет считается административным правонарушением, если она происходит в черте населённого пункта," — заявил представитель МВД России.

Штрафные санкции могут быть применены не только сотрудниками полиции, но и другими гражданами. Например, соседи или случайные прохожие имеют право зафиксировать нарушение с помощью видеорегистратора или мобильного телефона и направить материалы в соответствующие органы. После проверки фактов нарушителя могут привлечь к ответственности.

Чтобы избежать наказания, экспертами рекомендуется использовать современные технологии, такие как системы автоматического запуска двигателя с таймером. Это позволит прогревать машину точно в установленное время и минимизировать риск нарушения закона. Кроме того, специалисты советуют парковать автомобиль подальше от жилых домов, особенно в ночное время.