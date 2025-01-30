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Microsoft Edge получает защиту от мошенников с помощью Scareware Blocker
Новый инструмент в браузере Microsoft Edge использует машинное обучение и компьютерное зрение для блокировки scareware-программ, защищая пользователей от мошеннических атак.

Команда разработчиков Microsoft представила значительное обновление для браузера Microsoft Edge, которое направлено на повышение безопасности пользователей в интернете. Новый инструмент под названием Scareware Blocker был внедрен с целью предотвращения атак со стороны так называемых "scareware"-программ — видов вредоносного ПО, которые маскируются под антивирусные решения и используют психологическое давление для того, чтобы заставить пользователя загрузить вредоносное программное обеспечение или оплатить бесполезные приложения.

Scareware-программы давно известны как один из самых распространённых методов мошенничества в сети. Они часто выглядят как поддельные антивирусы, которые показывают всплывающие окна с угрожающими сообщениями о якобы найденных вредоносных программах на устройстве пользователя. Эти программы могут запугивать пользователей, убеждая их немедленно принять меры, например, скачать специальное программное обеспечение для удаления угрозы или даже оплатить подписку на некий фиктивный сервис. В результате пользователи не только теряют деньги, но и рискуют заразить свои устройства настоящими вирусами или шпионскими программами.

С появлением нового блокировщика Scareware в Microsoft Edge ситуация должна существенно измениться. Этот инструмент использует передовые технологии машинного обучения и компьютерного зрения для распознавания подозрительной активности на веб-страницах. Блокировщик будет автоматически активироваться при попытке открытия полноэкранного сообщения, которое может быть связано с мошеннической деятельностью. Это позволит защитить пользователей даже в тех случаях, когда речь идет о ранее неизвестных мошеннических сайтах, что значительно увеличивает уровень защиты.

Для создания этого инструмента команда разработчиков использовала огромную базу данных реальных случаев мошенничества, которая позволила алгоритму обучиться распознавать различные виды атак. Компьютерное зрение позволяет анализировать содержимое страницы в режиме реального времени, выявляя потенциально опасные элементы, такие как всплывающие окна или кнопки, которые пытаются обмануть пользователя. При этом Microsoft особо подчеркивает, что все данные обрабатываются локально на устройстве пользователя, без отправки информации на внешние серверы компании. Это важное заявление, поскольку оно должно успокоить тех пользователей, которые заботятся о своей приватности и не хотят делиться своими данными с корпорациями.

Новая функция дополняет уже существующие механизмы защиты в Microsoft Edge, такие как Microsoft Defender SmartScreen. Этот компонент следит за подозрительной активностью на веб-сайтах и блокирует доступ к известным мошенническим ресурсам. Теперь, благодаря Scareware Blocker, браузер сможет эффективнее противостоять более сложным атакам, которые могут использовать новые формы мошенничества или адаптироваться под текущие методы защиты.

Важно отметить, что проблема мошенничества в интернете продолжает оставаться актуальной. Согласно данным различных исследований, миллионы пользователей ежегодно становятся жертвами таких атак, теряя не только свои деньги, но и конфиденциальные данные. Поэтому внедрение новых технологий защиты является крайне необходимым шагом в борьбе с этим явлением. Microsoft надеется, что новый инструмент станет важным дополнением к общему комплексу мер по обеспечению безопасности пользователей.

Помимо Scareware Blocker, компания также продолжает совершенствовать другие аспекты безопасности своего браузера. Например, недавно было объявлено о планах по внедрению более строгих политик управления паролями и двухфакторной аутентификации. Все это указывает на то, что Microsoft уделяет большое внимание вопросам безопасности и стремится сделать свой продукт максимально защищенным для пользователей.

Тем не менее, эксперты в области кибербезопасности предупреждают, что полная защита невозможна без участия самих пользователей. Важно сохранять бдительность, избегать посещения подозрительных сайтов и не доверять всплывающим окнам, которые требуют немедленных действий. Только совместными усилиями производителей программного обеспечения и пользователей можно эффективно бороться с современными угрозами в интернете.

#технология #защитапользователей #интернетбезопасность #cybersecurity #microsoftedge #scarewareblocker #безопасныйбраузер
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