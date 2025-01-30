Аккаунт маркетплейса Ozon «Вконтакте» взломали мошенники, которые разослали подписчикам паблика фишинговые ссылки.

29 января неизвестные киберпреступники совершили атаку на учётную запись сотрудника службы поддержки торговой площадки Ozon во «ВКонтакте». В результате хакеры смогли разослать подписчикам маркетплейса фишинговые письма, в которых предлагалось получить призы «по случаю годовщины» Ozon. Однако для получения якобы причитающихся подарков пользователям предлагалось оплатить комиссию. К настоящему моменту доступ к аккаунту удалось восстановить, а рассылку — прекратить.

Согласно информации, предоставленной представителями торговой площадки агентству «РИА Новости», страница сотрудника службы поддержки была взломана злоумышленниками в ночное время. После этого пользователи социальной сети начали получать фишинговые сообщения от имени Ozon. Эти письма содержали информацию о запуске конкурса с призами по случаю годовщины компании. Для участия в конкурсе требовалось перейти по ссылке и оплатить комиссию, чтобы получить приз.

Представители Ozon оперативно отреагировали на инцидент. Они заявили: «Мы в курсе ситуации, и сейчас доступ восстановлен, а рассылка прекращена». Благодаря усилиям администрации социальной сети «ВКонтакте», все отправленные злоумышленниками сообщения были удалены. Тем не менее, некоторые пользователи успели увидеть эти фишинговые письма и даже сделали их скриншоты, которые затем опубликовали в комментариях к публикациям на официальной странице Ozon.

Фишинговые письма вызвали волну беспокойства среди подписчиков маркетплейса. Многие из них стали задавать вопросы о том, как защититься от подобных атак и что делать, если они уже попались на удочку мошенников. В ответ на это Ozon призвал своих подписчиков быть бдительными и ни в коем случае не переходить по ссылкам, содержащимся в таких сообщениях. Компания также напомнила, что официальные акции и конкурсы всегда проводятся через проверенные каналы связи, такие как сайт или мобильное приложение Ozon.

Для того чтобы минимизировать последствия инцидента, администрация группы Ozon во «ВКонтакте» временно закрыла возможность комментирования публикаций до 1 февраля. Это позволило избежать дальнейшего распространения фишинговых сообщений и дезинформации среди пользователей. Кроме того, компания активно работает над повышением уровня безопасности своих аккаунтов в социальных сетях, чтобы исключить возможность повторных атак.

Эксперты по кибербезопасности отмечают, что подобные атаки становятся всё более частыми и изощрёнными. Мошенники активно используют социальные сети для распространения фишинговых писем, поскольку именно здесь они могут легко найти большое количество потенциальных жертв. Фишинговые атаки часто маскируются под официальные сообщения от известных компаний, что делает их особенно опасными для пользователей, которые не проявляют должной осторожности.

Для защиты от фишинговых атак специалисты рекомендуют соблюдать несколько простых правил. Во-первых, никогда не переходите по ссылкам, присланным в непроверенных сообщениях. Во-вторых, внимательно проверяйте адрес электронной почты или аккаунта в социальной сети, с которого было отправлено сообщение. Мошенники часто используют домены, похожие на официальные, но с небольшими изменениями, которые можно заметить только при детальном анализе. В-третьих, используйте двухфакторную аутентификацию для входа в свои аккаунты, что значительно усложняет задачу злоумышленникам.

Инцидент с Ozon стал ещё одним напоминанием о важности кибербезопасности для всех пользователей интернета. Даже крупные компании, обладающие значительными ресурсами для защиты своих данных, могут стать мишенью для киберпреступников. Поэтому каждый пользователь должен осознавать свою ответственность за безопасность своих аккаунтов и личных данных.