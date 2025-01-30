Злоумышленники рассылают сообщения от имени госведомств с требованием срочной оплаты через системы быстрых платежей. Эксперты советуют проверять штрафы только через Госуслуги и ФНС.

В последнее время в России участились случаи мошенничества, связанные с рассылкой фейковых уведомлений о штрафах. Злоумышленники активно используют современные технологии и системы быстрых платежей (СБП) для того, чтобы обмануть граждан и вынудить их перечислить деньги на подставные счета. Россиянам приходят сообщения, якобы от государственных ведомств, с требованием срочно погасить «задолженность» и угрозами ареста имущества. В таких уведомлениях указываются суммы, ссылки или QR-коды для перевода средств.

Эта новая схема обмана вызывает серьезную обеспокоенность среди экспертов и правоохранительных органов. Мошенники используют различные методы для создания видимости достоверности своих сообщений. Например, они могут указывать реальные данные гражданина, такие как имя, адрес регистрации или номер автомобиля, что делает фейковые уведомления еще более правдоподобными. Кроме того, злоумышленники часто создают сайты-клоны, которые внешне практически неотличимы от официальных порталов госуслуг.

Однако специалисты по кибербезопасности предупреждают, что любое сообщение, содержащее требования об оплате штрафа, должно быть проверено самым тщательным образом. Эксперты советуют россиянам проверять штрафы исключительно через официальные каналы, такие как портал Госуслуги или Федеральную налоговую службу (ФНС). Эти платформы предоставляют пользователям актуальную информацию о наличии задолженностей и позволяют безопасно оплачивать их онлайн.

Если человек все же стал жертвой мошенников и уже отправил деньги, необходимо немедленно обратиться в банк и полицию. Банки могут заблокировать перевод, если он был совершен недавно, а сотрудники правоохранительных органов начнут расследование инцидента. Кроме того, важно сохранить все доказательства мошенничества — сообщения, скриншоты и другие материалы, которые помогут следствию установить личности злоумышленников.

Эксперты также рекомендуют соблюдать несколько простых правил. Во-первых, никогда не переходите по ссылкам, присланным в непроверенных сообщениях. Во-вторых, внимательно проверяйте адрес электронной почты или номер телефона, с которого было отправлено уведомление. Мошенники часто используют домены, похожие на официальные, но с небольшими изменениями, которые можно заметить только при детальном анализе. В-третьих, используйте только проверенные источники информации, такие как портал Госуслуги или официальный сайт ФНС.

Кроме того, стоит помнить, что государственные органы никогда не требуют немедленной оплаты штрафов через неизвестные сервисы или системы быстрых платежей. Обычно уведомления о штрафах содержат подробную информацию о способах оплаты и контактные данные для уточнения вопросов. Если вам кажется, что уведомление выглядит подозрительно, лучше всего сразу связаться с соответствующим ведомством по телефону горячей линии и уточнить наличие задолженности.