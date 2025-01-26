НПО «Энергомодуль» выпустило первые силовые модули на кристаллах карбида кремния. По заверению разработчика кристаллов ГК «Элемент», модули не уступают импортным аналогам.

В начале 2025 года группа компаний «Элемент», занимающаяся разработкой и производством микроэлектроники, выпустила первые силовые модули на основе карбида кремния. Эти модули представляют собой значительное достижение в области энергетики и станут ключевым компонентом для ультрабыстрых зарядных устройств электромобилей, железнодорожной техники и оборудования нефтегазовой промышленности.

Источник: gkelement.ru





Согласно заявлениям представителей компании, новые модули (М2ТКПК-400-12-К4-НП5Т) не уступают по качеству и эффективности своим зарубежным аналогам, таким как продукты Cree, Infineon, Semikron и Hitachi. Они обеспечивают высокую мощность (0,5 МВт) и надёжность, что делает их идеальными для использования в условиях больших нагрузок и суровых климатических условий.

Серийное производство карбид-кремниевых транзисторов планируется начать в течение ближайших двух лет на собственных производственных мощностях «Элемента» в Зеленограде. Компания уже анонсировала амбициозные планы — к 2030 году планируется выпустить до 100 тысяч модулей на основе карбида кремния.

Первый заказчик, представляющий железнодорожную отрасль, уже получил опытные образцы и начал их тестирование. Также ведутся переговоры с компаниями из нефтегазового сектора, которые проявляют интерес к новым разработкам. Представители «Элемента» отмечают, что использование их модулей позволит значительно сократить энергопотребление, уменьшить массу и габариты устройств, а также увеличить срок службы оборудования.

Новые модули представляют собой полумост из двух карбид-кремниевых транзисторов, разработанных на одном из предприятий группы «Элемент». Эти технологии способствуют созданию более компактных и эффективных решений, что особенно важно в современном мире с растущими требованиями к энергоэффективности и экологической устойчивости.

Начало выпуска первых российских силовых модулей на основе карбида кремния является важным шагом на пути к технологической независимости страны. Это позволит снизить зависимость от иностранных поставок и укрепить позиции отечественных производителей на мировом рынке. В дальнейшем можно ожидать, что новые разработки и технологии будут активно внедряться в различных отраслях промышленности, способствуя их развитию и модернизации.