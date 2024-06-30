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Австралия запускает суперкомпьютер Virga для прорывов в науке и ИИ
CSIRO ввело в эксплуатацию новый высокопроизводительный вычислительный комплекс Virga стоимостью 16,3 млн австралийских долларов. Суперкомпьютер, созданный Dell с использованием ИИ-ускорителей NVIDIA, призван ускорить научные исследования и стимулировать развитие экономики Австралии.

Государственное объединение научных и прикладных исследований Австралии (CSIRO) объявило о вводе в эксплуатацию нового высокопроизводительного вычислительного комплекса Virga. Этот суперкомпьютер, специально разработанный для решения задач искусственного интеллекта, призван ускорить научные открытия и стимулировать развитие промышленности и экономики страны.

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Virga размещен в дата-центре Hume компании CDC в Канберре. Система построена на базе серверов Dell PowerEdge XE9640 с процессорами Intel Xeon Sapphire Rapids. Ключевым элементом стали ИИ-ускорители NVIDIA H100, оснащенные 94 ГБ высокоскоростной памяти HBM3 на каждый GPU.

Контракт на создание Virga был заключен с компанией Dell в 2023 году. Изначально стоимость проекта оценивалась в 14,5 млн австралийских долларов (9,65 млн долларов США), однако фактические затраты составили 16,3 млн австралийских долларов (10,85 млн долларов США). Новый суперкомпьютер заменит предыдущую HPC-систему CSIRO под названием Bracewell.

Профессор Элеонор Хантингтон, исполнительный директор CSIRO по цифровым технологиям, национальным объектам и коллекциям, подчеркнула важность Virga: "Этот комплекс обеспечит критически важную вычислительную инфраструктуру, необходимую для развития машинного обучения и ИИ, что будет способствовать росту промышленности и экономики Австралии".

Virga найдет применение в различных областях исследований CSIRO, включая разработку гибких солнечных панелей, прогнозирование пожаров, измерение урожайности пшеницы и создание вакцин. Д-р Джейсон Даулинг из Австралийского центра электронных медицинских исследований CSIRO отметил, что новые вычислительные мощности позволят обучать и валидировать новые вычислительные модели для разработки программного обеспечения в области анализа медицинских изображений.

Особое внимание уделено энергоэффективности: в Virga применяется гибридная система прямого жидкостного охлаждения, что снижает потребность в воздушном охлаждении.

Название суперкомпьютера - Virga - выбрано не случайно. Оно отсылает к метеорологическому явлению, когда дождь испаряется, не достигая земли, что символизирует многолетние исследования CSIRO в области физики облаков и дождя.

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