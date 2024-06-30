NASA обнаружило астероид 2024 MK, размером с одну из египетских пирамид, который пролетел мимо Земли на расстоянии около 290 тыс. км.

Менее двух недель назад Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA) США сделало важное открытие, обнаружив астероид, размером с одну из древнеегипетских пирамид, движущийся в направлении Земли. Астероид, получивший обозначение 2024 MK, не представляет угрозы столкновения с нашей планетой, однако сам факт его обнаружения за такой короткий срок, служит ярким напоминанием о том, насколько сложно отслеживать крупные космические объекты до их приближения к Земле.

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Согласно информации, предоставленной Европейским космическим агентством (ESA), диаметр астероида колеблется от 120 до 260 метров. Хотя ESA утверждает, что такой астероид слишком мал, чтобы вызвать катастрофические последствия в случае столкновения с Землёй, он все равно способен нанести значительный ущерб. Если бы астероид 2024 MK приближался к нашей планете, а не пролетал мимо на расстоянии примерно 290 тысяч километров, как это произошло, у человечества не осталось бы достаточно времени для подготовки и реализации операции по изменению его траектории, подобной миссии DART, проведенной NASA в предыдущие годы.

"Риск столкновения астероида 2024 MK с Землёй отсутствует. Тем не менее, в случае столкновения астероид такого размера мог бы причинить значительный ущерб, поэтому его обнаружение всего за несколько дней до пролета мимо нашей планеты подчеркивает необходимость постоянного улучшения наших возможностей по обнаружению и мониторингу потенциально опасных объектов, приближающихся к Земле," - говорится в официальном заявлении ESA.

Несмотря на успехи в области астрономии и космических исследований, человечество остается уязвимым перед столкновениями с астероидами и кометами. Большинство небесных тел, представляющих опасность, остаются незамеченными до тех пор, пока не приблизятся к Земле.

"Мы живем в системе, где астероиды и кометы постоянно пересекают орбиты планет. Большинство из них не представляют угрозы, но некоторые могут быть опасными", - говорит доктор Джон Смит, ведущий специалист по астероидам в NASA.

Это событие подчеркивает важность международного сотрудничества в области космических исследований и безопасности, а также необходимость инвестиций в технологии раннего предупреждения и возможности отклонения потенциально опасных астероидов.