Италия требует от Google уплатить налоги и штрафы на сумму в €1 млрд, утверждая, что компания не задекларировала свои доходы в стране.

Итальянские власти предъявили технологическому гиганту Google беспрецедентное требование об уплате налогов и штрафов на сумму около 1 миллиарда евро.





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Налоговое управление Италии инициировало процесс с Google, который может завершиться либо мирным урегулированием, либо полномасштабным судебным разбирательством. Расследование охватывает период с 2018 по 2022 год и касается предполагаемого уклонения от уплаты налогов на территории Италии.

По информации источников, близких к расследованию, прокуратура Милана, проводящая проверку, утверждает, что Google не задекларировала доходы, полученные в Италии, и не уплатила соответствующие налоги. Эти обвинения перекликаются с претензиями, выдвинутыми итальянскими властями семь лет назад, когда компании пришлось урегулировать крупный налоговый спор.

В 2017 году Google была вынуждена выплатить 306 миллионов евро в качестве налогов и штрафов. Тогда основанием для претензий стало наличие сотрудников компании в Италии, что позволило сделать вывод о существовании постоянного представительства. Теперь же ситуация изменилась: власти утверждают, что основанием для налогообложения является присутствие в стране цифровой инфраструктуры Google, позволяющей компании вести деятельность и получать доход на итальянской территории.

Представитель Google, комментируя ситуацию, заявил: "Мы соблюдаем налоговые нормы во всех странах, где работаем, включая Италию. Мы сотрудничаем с властями". Однако эксперты отмечают, что подобные заявления являются стандартной практикой для технологических гигантов, сталкивающихся с налоговыми претензиями в разных странах.

Данный случай является частью более широкой тенденции в Европе, где правительства стремятся обеспечить справедливое налогообложение крупных технологических компаний. Многие страны считают, что такие гиганты, как Google, Amazon и Facebook, получают значительную прибыль на их территориях, но при этом платят непропорционально низкие налоги благодаря сложным корпоративным структурам и использованию юрисдикций с низкими налоговыми ставками.

Эксперты в области международного налогообложения отмечают, что требование Италии может стать прецедентом для других европейских стран. "Это сигнал о том, что европейские правительства готовы принимать более жесткие меры в отношении технологических компаний", - комментирует Марко Росси, профессор налогового права Римского университета Ла Сапиенца.

Ситуация вокруг Google в Италии также подчеркивает необходимость международного сотрудничества в области налогообложения цифровой экономики. В последние годы ОЭСР и G20 работают над созданием глобальной системы налогообложения, которая позволила бы более справедливо распределять налоговые поступления от деятельности транснациональных корпораций.

Исход этого дела может иметь далеко идущие последствия не только для Google, но и для всей технологической индустрии. Если Италии удастся добиться успеха в своих требованиях, это может побудить другие страны последовать ее примеру, что потенциально приведет к значительному увеличению налоговой нагрузки на технологические компании по всему миру.