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Geely представила батареи Aegis с ресурсом до 1 млн км пробега
Geely анонсировала новое семейство тяговых батарей Aegis, которые обеспечат ресурс до 1 миллиона километров пробега, повысив доверие потребителей к электромобилям и способствуя развитию их вторичного рынка.

Китайский автопроизводитель Geely представил новое семейство тяговых батарей Aegis, разработанных собственными силами, которые обещают изменения в области электромобилей. Эти батареи, обладающие компактными размерами и выдающимися характеристиками, обеспечат ресурс до 1 миллиона километров пробега, что значительно повысит доверие потребителей к электромобилям и поспособствует развитию их вторичного рынка.

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Батареи семейства Aegis характеризуются высокой плотностью хранения заряда — 192 кВт·ч — и рассчитаны на долговечность в районе 3500 циклов зарядки-разрядки. Представители Geely утверждают, что при среднем годовом пробеге электромобиля в частном владении на уровне 20 000 км, такие батареи могут функционировать до 50 лет с минимальной потерей способности сохранять заряд. Это решение значительно повышает надёжность и долговечность электромобилей, что является ключевым фактором для потребителей при выборе транспортного средства.

Одним из главных преимуществ этих батарей является их укороченный корпус, который снижает внутреннее сопротивление и повышает эффективность работы аккумуляторов. В составе батарей используются тонкие нанотрубки из углеволокна для передачи ионов, а специальные покрытия для плёночных изоляторов улучшают проницаемость для ионов лития. Это позволяет ионам быстрее перемещаться между электродами, что существенно ускоряет процесс зарядки.

Благодаря этим нововведениям батареи Aegis способны восстановить заряд с 10 до 80 % всего за 17 минут. Для сравнения, аналогичные батареи с длинным корпусом и традиционным химическим составом требуют на это 26 минут. Это значительное сокращение времени зарядки делает электромобили более удобными в использовании и привлекательными для широкого круга потребителей.

Хотя Geely сотрудничает с ведущим производителем батарей CATL, разработка семейства Aegis была выполнена собственными силами компании. Это подчёркивает высокий уровень инженерной и научной компетенции Geely, а также их стремление к лидерству в области электромобилей. Самостоятельная разработка позволила компании внедрить уникальные технологии и решения, которые делают их батареи одними из самых передовых на рынке.

#электромобили #инновации #быстрая зарядка #geely #вторичный рынок #литий-ионные батареи #тяговые батареи #aegis #нанотрубки #ресурс батареи
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