Loongson, ведущий китайский производитель микросхем, объявил о выпуске тестовой партии своих новых серверных процессоров: 3C6000, 3D6000 и 3E6000. Эти чипы имеют чиплетный дизайн и будут официально выпущены в четвертом квартале 2024 года.

Loongson, ведущий китайский производитель микросхем, объявил о выпуске тестовой партии своих новых серверных процессоров: 3C6000, 3D6000 и 3E6000. В настоящее время эти чипы отправляются на тестирование, а новая линейка серверных чипов будет официально выпущена в четвертом квартале 2024 года, в точном соответствии с запланированными сроками.

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Новые серверные процессоры Loongson выделяются своим чиплетным дизайном. В то время как 3C6000 сам по себе является 16-ядерным 32-потоковым процессором, 3D6000 содержит два кристалла 3C6000, соединенных высокоскоростным каналом Loongson Coherent Link, образующим 32-ядерный 64-потоковый процессор. 3E6000, в свою очередь, представляет собой 64-ядерный 128-потоковый процессор, который объединяет четыре чипа 3C6000.

В 3C6000 встроено 16 ядер LA664 с микроархитектурой Loongson LoongArch. Производитель утверждает, что ядра LA664 предлагают вдвое большую производительность, чем их предшественники в процессоре последнего поколения 3C5000, который работал на частоте 2,2 ГГц. Семейство 3C6000 также будет поддерживать до четырех каналов памяти DDR4-3200.

Новая конструкция микросхем Loongson значительно отличается от традиционных монолитных конструкций и предлагает ряд преимуществ. Микросхемы позволяют более эффективно использовать кремний, поскольку каждая микросхема может быть оптимизирована для выполнения определенной функции. Это приводит к повышению производительности, снижению энергопотребления и снижению производственных затрат.

Модели 3C6000, 3D6000 и 3E6000 являются частью более широкой стратегии Loongson по расширению ассортимента серверных процессоров. Компания стремится предоставлять высокопроизводительные и экономически эффективные решения для удовлетворения растущего спроса на услуги центров обработки данных и облачных вычислений.

Несмотря на ограничения США, которые затруднили доступ китайских компаний к передовым полупроводниковым технологиям, полупроводниковая промышленность Китая продемонстрировала устойчивость и прогресс.