RedMagic, известный своими игровыми смартфонами, дебютирует на рынке ноутбуков.

Компания RedMagic, завоевавшая популярность своими мощными игровыми смартфонами, расширяет свои горизонты и выходит на рынок ноутбуков. На выставке MWC Shanghai 2024 компания представила свой первый игровой ноутбук - Gaming Laptop 16 Pro, который обещает стать серьезным конкурентом на рынке.

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Новинка, демонстрируется на стенде RedMagic, сразу же привлекла внимание посетителей выставки своим необычным дизайном и внушительными характеристиками. Gaming Laptop 16 Pro оснащен флагманским процессором Intel Core i9-14900HX, который обеспечивает высокую производительность в любых играх. В паре с ним работает дискретная видеокарта GeForce RTX 4070, способная обрабатывать даже самые требовательные графические приложения.

16-дюймовый экран с разрешением 2.5K и высокой частотой обновления обеспечивает плавную и детализированную картинку, что особенно важно для динамичных игровых сессий.

Помимо впечатляющих технических характеристик, RedMagic Gaming Laptop 16 Pro отличается продуманной эргономикой. Клавиатура с RGB-подсветкой и механическими переключателями обеспечивает комфортное управление в играх.

RedMagic Gaming Laptop 16 Pro поступит в продажу в Китае 3 июля.