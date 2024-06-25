Компания Honor анонсировала новый смартфон Play 60 Plus, оснащенный процессором Snapdragon 4 Gen 2, экраном с частотой обновления 120 Гц, двойной тыльной камерой и батареей на 6000 мА·ч.

Компания Honor, известный производитель смартфонов и других электронных устройств, представила свою новую модель среднего уровня - Honor Play 60 Plus.

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Сердцем Honor Play 60 Plus является процессор Snapdragon 4 Gen 2, который обеспечивает быструю и плавную работу устройства. Процессор оснащен двумя ядрами Cortex-A78 с частотой 2,2 ГГц и шестью ядрами Cortex-A55 с частотой 1,95 ГГц, а также графическим процессором Adreno 613. Такая конфигурация позволяет смартфону справляться с большинством повседневных задач - работой с приложениями, просмотром веб-страниц и даже с играми.

Одной из главных особенностей Honor Play 60 Plus является его дисплей с частотой обновления 120 Гц. Это означает, что изображение на экране будет более плавным и четким, что особенно важно при просмотре видео или в динамичных играх. Высокая частота обновления также делает взаимодействие с устройством более отзывчивым и приятным.

Для любителей мобильной фотографии Honor Play 60 Plus предлагает набор из двух тыльных камер. Основной датчик имеет разрешение 50 мегапикселей и оптику f/1.8, что позволяет делать детализированные и яркие снимки даже в условиях недостаточной освещенности. Вспомогательный 2-мегапиксельный сенсор отвечает за расчет глубины сцены, что помогает создавать эффект размытия заднего фона (боке) для портретных снимков. Фронтальная камера с разрешением 5 мегапикселей и оптикой f/2.2 позволяет делать качественные селфи.

Honor Play 60 Plus работает под управлением операционной системы Android 14 с фирменной оболочкой MagicOS 8.0. Эта комбинация обеспечивает пользователям доступ к последним функциям и обновлениям безопасности Android, а также предлагает ряд дополнительных возможностей и настроек от Honor.

Автономность смартфона обеспечивается емкой батареей на 6000 мА·ч, которой должно хватить на целый день активного использования. А если заряд все же подойдет к концу, то входящее в комплект зарядное устройство мощностью 35 Вт позволит быстро восполнить энергию и вернуться к использованию смартфона.

Honor Play 60 Plus будет доступен в трех цветовых вариантах: элегантном черном Phantom Black, освежающем зеленом Wonderland Green и нежном белом Moonlight White.