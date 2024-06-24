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LG Display запускает производство Tandem OLED дисплеев для ноутбуков
LG Display начинает массовое производство двуслойных 13-дюймовых панелей Tandem OLED для ноутбуков, обещающих удвоенный срок службы, утроенную яркость и сниженное на 40% энергопотребление по сравнению с обычными OLED-экранами.

Компания LG Display, один из ведущих мировых производителей дисплейных технологий, объявила о начале массового производства двуслойных 13-дюймовых панелей Tandem OLED для ноутбуков.

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Технология Tandem OLED, впервые представленная в 2019 году, представляет собой инновационное решение, объединяющее два слоя органических светодиодов в одной панели. Такой подход позволяет достичь ряда существенных преимуществ по сравнению с традиционными однослойными OLED-дисплеями. Среди ключевых улучшений - повышенная устойчивость к выгоранию, улучшенная энергоэффективность и значительно более высокая яркость.

Изначально разработанная для использования в автомобильной промышленности, где требования к надежности и долговечности особенно высоки, технология Tandem OLED теперь находит применение в сегменте потребительской электроники. LG Display утверждает, что новые панели способны обеспечить вдвое больший срок службы и утроить яркость по сравнению с обычными OLED-экранами. При этом энергопотребление снижается на впечатляющие 40%, что особенно важно для мобильных устройств, где время автономной работы является критическим фактором.

Инженерам LG Display удалось добиться значительного прогресса в оптимизации конструкции панелей Tandem OLED. Новые 13-дюймовые экраны на 40% тоньше и на 28% легче своих предшественников, что позволит производителям ноутбуков создавать еще более тонкие и легкие устройства без ущерба для качества изображения.

Одним из ключевых нововведений стала интеграция сенсорных датчиков непосредственно в структуру дисплея. Это решение не только улучшает точность и чувствительность сенсорного управления, но и потенциально позволяет уменьшить общую толщину устройства за счет исключения отдельного сенсорного слоя.

Технические характеристики новых панелей впечатляют. Они поддерживают разрешение WQXGA+ (2880 × 1800 пикселей), обеспечивая исключительную четкость изображения. 100-процентный охват цветового пространства DCI-P3 гарантирует точную и насыщенную цветопередачу, что особенно важно для профессионалов в области графического дизайна и обработки видео.

Благодаря уникальным свойствам OLED-технологии, таким как самоизлучающие пиксели и фактически бесконечный коэффициент контрастности, дисплеи Tandem OLED получили сертификацию VESA DisplayHDR True Black 500. Это означает, что они способны воспроизводить глубокий, насыщенный черный цвет, создавая потрясающую контрастность и реалистичность изображения.

#ноутбуки #инновации #энергоэффективность #lg display #dci-p3 #displayhdr true black 500 #tandem oled #wqxga+ #дисплейные технологии #потребительская электроника
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