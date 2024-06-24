Kingston представляет лимитированную серию оперативной памяти Fury Renegade RGB Limited Edition с агрессивным дизайном, вдохновленным спорткарами. Модули DDR5 предлагают высокую производительность, яркую RGB-подсветку и три профиля разгона XMP 3.0.

Компания Kingston Technologies, ведущий мировой поставщик решений для хранения данных, недавно представила комплект памяти DDR5 Fury Renegade RGB ограниченной серии.

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Вдохновленные элегантным и агрессивным дизайном спортивных автомобилей, модули Fury Renegade RGB Limited Edition представляют собой визуальное удовольствие благодаря уникальному трехцветному распределителю тепла, который бросается в глаза. Философия дизайна отражает концепцию высокопроизводительных автомобилей, где каждая деталь оптимизирована для повышения скорости и эффективности.

Привлекательность Fury Renegade RGB заключается в его инновационной системе RGB-освещения. Модули памяти оснащены 12 высококачественными RGB-светодиодами, которые обеспечивают потрясающий эффект трехцветной подсветки. RGB-подсветка полностью настраиваема и поддерживает 18 различных световых эффектов. Пользователи могут управлять световыми эффектами и цветами с помощью фирменного программного обеспечения Kingston.

С точки зрения производительности Fury Renegade RGB Limited Edition не разочаровывает. Она доступна в конфигурации единого комплекта, состоящего из двух модулей DIMM емкостью 24 ГБ, что в общей сложности обеспечивает 48 ГБ высокоскоростной памяти DDR5.

Fury Renegade RGB Limited Edition поддерживает три профиля XMP 3.0, которые по сути представляют собой предварительно настроенные профили разгона. Эти профили включают DDR5-6400 CL32-39-39 с напряжением 1,4 В, DDR5-7200 CL38-44-44 с напряжением 1,45 В и впечатляющую DDR5-8000 CL36-48-48 с напряжением 1,45 В. Для тех, кто предпочитает более консервативный подход, также доступен базовый профиль JEDEC DDR5-4800 CL40-39-39 с напряжением 1,1 В.