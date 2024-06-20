Представлен новый смартфон Vivo Y58 5G с ёмкой батареей и высококачественной камерой.

Компания Vivo продолжает расширять свою линейку доступных смартфонов серии Y, представив последнюю модель — Vivo Y58 5G. Этот устройство не только предлагает пользователям возможности 5G, но и выделяется улучшенной батареей и долговечностью аккумулятора.

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Одной из ключевых особенностей Vivo Y58 5G является его ёмкая батарея емкостью 5000 мАч, которая поддерживает быструю зарядку. Vivo гарантирует, что аккумулятор сохранит 80% своей первоначальной ёмкости после 1600 циклов зарядки, что эквивалентно одной зарядке в день в течение примерно 4 лет.

Смартфон также оснащен 6,72-дюймовым ЖК-дисплеем с разрешением Full HD+ и частотой обновления 120 Гц. В верхней части дисплея расположено отверстие для 8-мегапиксельной фронтальной камеры, которая позволяет делать качественные селфи и видеозвонки.

На тыльной стороне корпуса Vivo Y58 5G находится основная камера, состоящая из 50-мегапиксельного сенсора с диафрагмой f/1.8, который обеспечивает высокое качество фотографий даже в условиях низкой освещенности. Камера дополнена датчиком глубины на 2 Мп, что позволяет создавать эффектные портреты с размытием заднего плана.

Vivo Y58 5G также поддерживает широкий спектр технологий, включая поддержку двух SIM-карт, 5G, Wi-Fi 6, Bluetooth 5.2 и GPS. Смартфон работает на платформе MediaTek Dimensity 6020, которая обеспечивает стабильную и быструю работу приложений и многозадачность.