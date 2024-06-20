Компания Seagate запускает программу переработки жёстких дисков, продавая бывшие в употреблении накопители на eBay. Это позволяет сократить количество электронных отходов и сделать качественные накопители доступнее для всех.

Компания Seagate, объявила о запуске новой инициативы, направленной на сокращение электронных отходов и повышение доступности качественных накопителей. Теперь на популярной онлайн-платформе eBay появится специальный раздел, где Seagate будет продавать бывшие в употреблении жёсткие диски.

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"Мы понимаем, что традиционные методы утилизации жёстких дисков, такие как перемалывание, не только не экологичны, но и не позволяют извлечь ценные ресурсы, такие как редкоземельные металлы, из отходов. Наша новая программа позволяет нам дать нашим накопителям "вторую жизнь", продлевая их срок службы и сокращая количество электронных отходов, отправляемых на свалки."

Перед отправкой на продажу, все жёсткие диски проходят строгий контроль, включающий проверку работоспособности, восстановление и очистку. Seagate гарантирует, что каждый диск, выставленный на eBay, соответствует высоким стандартам качества и готов к использованию.

"Мы стремимся к тому, чтобы наши клиенты могли получить доступ к качественным накопителям, не жертвуя при этом экологией. Наша программа на eBay предлагает им возможность приобрести сертифицированные жёсткие диски по цене значительно ниже, чем новые, при этом не опасаясь за качество и безопасность данных."

По данным Seagate, ежегодно десятки миллионов жёстких дисков после списания отправляются на переработку, где подвергаются полному уничтожению. Такой подход, хотя и гарантирует полное удаление данных, неизбежно приводит к увеличению объемов электронных отходов.

Новая программа Seagate – это не только шаг в сторону экологической ответственности, но и выгодное предложение для покупателей. Они получают доступ к качественным и проверенным накопителям по доступной цене, а Seagate получает возможность сократить свой углеродный след и внести свой вклад в сохранение ресурсов планеты.

"Мы верим, что наша программа станет примером для других компаний, занимающихся производством электроники. Вместе мы можем создать более устойчивую и экологически чистую систему производства и потребления", - заявил председатель совета директоров Майкл Р. Кэннон.