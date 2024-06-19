Microsoft объявила о планах инвестировать 6,69 млрд евро в строительство новых центров обработки данных в испанском регионе Арагон.

Облачный гигант Microsoft объявил о планах инвестировать €6,69 млрд ($7,16 млрд) в строительство новых дата-центров в северо-восточном регионе Арагон, Испания. Это решение подтверждает растущую роль Испании в качестве ключевого игрока на европейской карте вычислительных хабов.

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Microsoft подала заявку на получение разрешения на строительство дата-центров вблизи Сарагосы. Представители местного самоуправления заявили, что реализация проекта охватывает период в 10 лет, что подчеркивает долгосрочную стратегию компании в данном регионе.

Этот шаг Microsoft стал частью более широкой инвестиционной стратегии в Испанию. Ранее компания анонсировала инвестиции в дата-центры на сумму €2,1 млрд, а в последние дни был запущен первый облачный регион Azure в Мадриде. Эти меры подчеркивают значимость Испании в глобальной цифровой стратегии корпорации.

По прогнозам экспертов, развитие дата-центров в Арагоне может стимулировать рост других технологических компаний в регионе, что в итоге приведет к созданию целого высокотехнологичного кластера. Это, в свою очередь, повысит конкурентоспособность Испании на международной арене и привлечет дополнительные инвестиции в экономику страны.