Компания Microsoft останавливает проект Natick по созданию подводного центра обработки данных.

Компания Microsoft прекратила развитие проекта Natick, который представлял собой уникальную инициативу по созданию подводного центра обработки данных (ЦОД). Об этом сообщает издание Datacenter Dynamics, не уточняя при этом конкретные причины такого решения.

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Редмондский гигант подтвердил, что проект будет свёрнут, но отметил, что наработанные знания и технологии будут использованы в других областях деятельности компании. Это решение вызвало значительный интерес в индустрии, так как проект Natick считался одним из самых инновационных и амбициозных в области технологий.

Microsoft начала работу над проектом Natick ещё в 2013 году. Основная идея заключалась в том, чтобы разместить оборудование ЦОД на дне моря, где температура остаётся постоянной и достаточно низкой. Это позволяло бы значительно снизить затраты на охлаждение и повысить эффективность работы центра.

В 2018 году компания успешно развернула тестовую платформу у побережья Шотландии. Проект был восторженно встречен специалистами и общественностью, так как он мог стать решением для многих проблем, связанных с традиционными ЦОДами, включая затраты на энергопотребление и охлаждение.

Причины прекращения проекта Natick остаются неясными. Однако, по мнению экспертов, возможно, компания столкнулась с техническими или экономическими сложностями, которые делали дальнейшее развитие проекта нецелесообразным.

"Создание и поддержка подводного ЦОДа — это очень сложная и рискованная задача. Возможно, Microsoft пришла к выводу, что инвестиции в этот проект не оправдывают себя по сравнению с другими направлениями развития компании," — комментирует Алексей Иванов, главный аналитик в области ИТ-индустрии.

Microsoft заявила, что несмотря на прекращение проекта Natick, полученные наработки и знания будут использованы в других областях. Это может включать в себя улучшение энергопотребления и охлаждения в традиционных ЦОДах, а также разработку новых технологий для обработки данных.

"Мы считаем, что опыт, полученный в ходе реализации проекта Natick, будет ценен для будущих инициатив компании. Мы продолжим исследовать новые пути оптимизации наших данных центров и улучшения их эффективности," — заявил представитель Microsoft.