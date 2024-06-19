Палата представителей США приняла законопроект Countering CCP Drones Act, который предусматривает запрет на продажу китайских дронов DJI.

Палата представителей США приняла запрет на продажу дронов китайской компании DJI в рамках законопроекта Countering CCP Drones Act. Если этот документ одобрит сенат и подпишет американский президент, то продажа дронов китайского производителя на территории США будет запрещена.

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Этот законопроект был предложен в связи с увеличением использования дронов Китая в разведывательных и военных миссиях. Сейчас китайские дроны могут быть использованы незаконными организациями и для шпионажа в США. Этот законопроект предполагает не только запрет на продажу DJI, но и создание новых мер по контролю за ввозом и использованием дронов на территории США.

Китай является одним из крупнейших производителей дронов в мире, и DJI - одна из ведущих компаний в этой отрасли. Законопроект Countering CCP Drones Act мог бы сильно повлиять на экономику обеих стран. DJI выглядит как один из немногих способов для США получить экономическую возможность конкурировать с Китаем на рынке дронов.

Этот законопроект мог бы повлиять не только на экономические отношения между двумя странами, но и на международные отношения. Китай мог бы рассматривать такое законодательство как признание конкуренции между двумя странами. Также могут возникнуть проблемы с торговлей и инвестициями, если США будут принимать аналогичные меры по другим китайским компаниям.