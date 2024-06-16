Минпромторг России начал поиски компании-разработчика для создания отечественной игровой консоли, поручение о разработке которой дал президент РФ в марте.

Минпромторг России начал активную фазу реализации проекта по созданию отечественной игровой консоли, которая должна составить конкуренцию таким мировым гигантам, как Sony, Microsoft и Nintendo. Ведомство объявило о поиске компании-разработчика, которая сможет взять на себя ответственность за создание аппаратной и программной части приставки.

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Поручение разработать российскую игровую консоль президент РФ Владимир Путин дал еще в марте текущего года. Тогда он подчеркнул необходимость развития отечественной электронной промышленности и создания конкурентоспособных продуктов, способных занять свою нишу на мировом рынке.

Как сообщили в Минпромторге, в настоящее время ведутся активные консультации с участниками рынка, чтобы определить, какие меры поддержки потребуются для успешной реализации проекта. Среди возможных вариантов рассматриваются субсидии, льготные кредиты, а также поддержка в области сертификации и продвижения продукта.

Однако участники рынка выражают сомнения в том, что проект можно будет реализовать и окупить без значительных государственных субсидий. По их мнению, создание конкурентоспособной игровой консоли требует значительных инвестиций, которые могут достигать миллиардов рублей. Кроме того, необходимо учитывать, что на мировом рынке уже существует несколько крупных игроков, которые имеют значительный опыт и ресурсы для разработки и продвижения своих продуктов.

Тем не менее, в Минпромторге уверены, что проект может стать успешным, если удастся привлечь к нему ведущих российских специалистов в области электроники, программирования и игровой индустрии. Кроме того, ведомство рассчитывает на поддержку со стороны государства, которая позволит создать благоприятные условия для развития проекта и его выхода на мировой рынок.

Стоит отметить, что российская игровая индустрия уже имеет определенный опыт в создании игровых консолей. В 2014 году компания "Игромир" представила игровую приставку "Evo", однако она не смогла завоевать значительную долю рынка и была снята с производства. Тем не менее, опыт, полученный при разработке "Evo", может быть полезен при создании новой консоли.

Проект создания российской игровой консоли может стать важным шагом в развитии отечественной электронной промышленности и игровой индустрии. Однако для его успешной реализации потребуются значительные инвестиции, поддержка со стороны государства и тесное сотрудничество с ведущими специалистами в области электроники и программирования.