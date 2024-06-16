В Великобритании начнется строительство первого в мире хранилища энергии в сжиженном воздухе (LAES) ёмкостью в 300 МВт·ч. Проект будет реализовывать компания Highview Power.

В ближайшее время в Великобритании начнется строительство первого в мире хранилища энергии, использующего сжиженный воздух. Проект, реализуемый компанией Highview Power, обещает стать шагом в развитии энергосистем, предлагая безопасный и эффективный способ хранения больших объемов энергии.

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Хранилища энергии играют ключевую роль в переходе к устойчивой энергетике, позволяя сглаживать колебания в выработке возобновляемых источников, таких как солнечная и ветровая энергия. В то время как пневматические системы накопления энергии, использующие сжатый воздух, существуют уже несколько десятилетий, хранение энергии в сжиженном воздухе открывает новые возможности.

В отличие от традиционных систем, требующих подземных резервуаров для хранения сжатого воздуха, технология LAES (liquid air energy storage) позволяет хранить энергию в компактных наземных установках. Принцип работы LAES основан на сжижении воздуха при сверхнизких температурах с последующим его испарением и нагревом, что приводит к резкому увеличению объема и вращению турбины для выработки электроэнергии.

Проект Highview Power, получивший название Carrington Energy Storage, будет расположен в одноименном поселке в Манчестере. Установка мощностью 50 МВт сможет запасать до 300 МВт·ч энергии, что эквивалентно потреблению электроэнергии 200 000 домохозяйств в течение двух часов.

"Carrington Energy Storage станет первым в своем роде объектом, демонстрирующим потенциал технологии LAES для обеспечения надежного и гибкого энергоснабжения", - заявил генеральный директор Highview Power Хавьер Гарсия де ла Торре.

Строительство хранилища начнется в ближайшее время, а ввод в эксплуатацию запланирован на 2026 год. Проект Carrington Energy Storage является частью стратегии Великобритании по достижению углеродной нейтральности к 2050 году, и ожидается, что он станет катализатором для развития технологии LAES по всему миру.