С 1 июля россиянам придется платить больше за загранпаспорт, при этом сборы увеличатся на 1000 рублей для взрослых и 500 рублей для детей.

С 1 июля 2024 года россиян ожидает повышение цен на загранпаспорта. С начала лета государственная пошлина за оформление документа нового образца увеличится на 20% для взрослых и на 24% для детей. Так, взрослым гражданам теперь придётся заплатить не 5 000, а целых 6 000 рублей, а вот за оформление паспорта для ребёнка нужно будет отдать не 2 500, а 3 000 рублей.

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По официальным данным, причина подорожания кроется в инфляционных процессах и росте стоимости материалов, необходимых для изготовления паспортов. Кроме того, как сообщают в миграционной службе, прежняя цена на загранпаспорта не менялась с 2014 года, поэтому повышение цен было лишь вопросом времени.

Стоимость загранпаспортов не является единой для всех регионов страны. Повышение на 1 000 рублей будет во всех отделениях по всей территории России. Но, например, в Москве и Санкт-Петербурге государственная пошлина за оформление паспорта всегда была выше, чем в остальных субъектах федерации.