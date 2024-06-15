Президент Владимир Путин утвердил поправки к указу от 1 мая 2022 года, расширяющие ограничения на использование технологий компаний из недружественных стран, с целью повышения уровня защиты национальной информационной инфраструктуры.

Президент Российской Федерации Владимир Путин утвердил поправки к указу «О дополнительных мерах по обеспечению информационной безопасности РФ» от 1 мая 2022 года. Эти поправки расширяют перечень ограничений на использование технологий компаний из недружественных стран. Данный шаг направлен на усиление защиты национальной информационной инфраструктуры в условиях усиления внешних угроз.

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Согласно новым поправкам, перечень ограничений теперь охватывает не только программное обеспечение и оборудование, но и услуги, предоставляемые компаниями из недружественных стран. Это включает в себя облачные сервисы, системы хранения данных, а также услуги технической поддержки и консалтинга. Ограничения распространяются на все государственные учреждения, стратегические предприятия и организации, имеющие критическое значение для национальной безопасности.

Нововведения требуют от всех государственных и стратегических организаций перейти на использование отечественных или дружественных технологий. В частности, указ предписывает замену иностранного программного обеспечения и оборудования на российские аналоги в максимально сжатые сроки. Это касается как операционных систем и офисных приложений, так и специализированного софта, используемого в различных отраслях.

Главная цель новых мер — повышение уровня информационной безопасности страны. В условиях растущего количества кибератак и угроз со стороны иностранных государств, российские власти стремятся минимизировать риски утечек данных и несанкционированного доступа к критической инфраструктуре. Переход на отечественные технологии позволит не только повысить уровень защиты, но и стимулировать развитие российской ИТ-отрасли.

Новые требования касаются также обеспечения независимости от зарубежных поставщиков в сфере кибербезопасности. Указ предписывает создание и внедрение собственных систем защиты от кибератак, а также развитие технологий мониторинга и анализа угроз. Это позволит своевременно выявлять и предотвращать возможные атаки, обеспечивая стабильную работу информационных систем страны.