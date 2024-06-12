Sharkoon представляет новую серию механических клавиатур SGK50 PBT Wood, оснащенных деревянным корпусом для удобного и долговечного набора текста.

Известный немецкий бренд, в очередной раз произвел значительный фурор на недавней выставке Computex 2024. Компания представила новую серию механических клавиатур SGK50 PBT Wood, которые выделяются своим уникальным деревянным корпусом.

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Основание, корпус и даже подставки для запястий изготовлены из этого натурального материала. Деревянное шасси не только улучшает эстетику, но и обеспечивает более прочную конструкцию по сравнению с традиционными пластиковыми или металлическими шасси.

Устройства серии SGK50 PBT Wood имеют множество вариантов переключения, включая Cherry MX Brown, Blue и Red, что позволяет пользователям настраивать процесс набора текста в соответствии со своими предпочтениями. Колпачки для клавиш PBT изготавливаются двойным способом, что обеспечивает высококачественную отделку и долговечность. Надписи на клавишах также выгравированы лазером, что придает клавиатуре в целом превосходный вид.

Решение Sharkoon включить дерево в дизайн серии SGK50 PBT Wood - это не просто дань моде. Компания считает, что этот материал может способствовать более здоровому и комфортному набору текста. Дерево является естественным изолятором, который может помочь уменьшить выделение тепла во время длительных сеансов набора текста. Кроме того, гладкая поверхность дерева помогает предотвратить накопление грязи, обеспечивая чистоту и гигиеничность клавиатуры.

"В Sharkoon мы всегда ищем способы улучшить взаимодействие с пользователями", - сказал представитель компании. "Серия SGK50 PBT Wood - это результат нашей приверженности инновациям и понимания того, что ценят наши клиенты. Мы считаем, что уникальный деревянный корпус обеспечивает удобный, долговечный и эстетичный набор текста, который отличает наши клавиатуры от конкурентов. "

Серия SGK50 PBT Wood будет выпущена в ближайшие месяцы, предварительные заказы уже доступны на веб-сайте Sharkoon. Цена клавиатур конкурентоспособна, что делает их привлекательным вариантом как для энтузиастов, так и для профессионалов.