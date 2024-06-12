Южная Корея добилась значительного прогресса в области морского наблюдения с запуском новой передовой РЛС.

Южная Корея объявляет о значительном усилении своего морского наблюдения за счет нового высокотехнологичного радара GPS-240.

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В разгар растущей напряженности в регионе, Южная Корея заявила о достижении важного технологического прорыва в области морского наблюдения. Корейские инженеры завершили разработку новейшей береговой обзорной РЛС второго поколения, известной как РЛС-II или GPS-240. Эта станция предназначена для замены устаревших систем, которые находятся в эксплуатации более четверти века и уже не отвечают современным требованиям.

Новая РЛС представляет собой значимое усиление возможностей страны в области контроля и наблюдения за морскими объектами. По заявлениям представителей министерства обороны Республики Корея, GPS-240 способна обнаруживать и идентифицировать одновременно на 60% больше морских целей, чем ее предшественницы. Это означает существенное повышение эффективности береговой охраны и военно-морских операций.

РЛС-II использует передовую технологию полупроводникового усилителя мощности, обеспечивающую высокую энергоэффективность и долгий срок службы станции. Благодаря этому новшеству, радар будет более устойчивым и надежным в условиях различных погодных явлений, что особенно важно для страны с активным морским движением.

Южная Корея планирует начать массовое производство этих передовых радиолокационных станций уже в 2025 году, а в 2026-м ожидается их постановка на боевое дежурство.