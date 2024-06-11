Корпорация Apple анонсирует новую операционную систему для Mac, macOS 15 Sequoia, с улучшенным Apple Intelligence, iPhone-mirroring и кроссплатформенным приложением паролей на конференции WWDC 2024.

На ежегодной конференции разработчиков WWDC 2024 компания Apple представила долгожданное обновление своей операционной системы для компьютеров Mac - macOS 15 Sequoia. Новая версия обещает стать революционной, привнося в мир macOS искусственный интеллект, возможность зеркалирования iPhone и уникальное кроссплатформенное приложение для управления паролями.

реклама

Сердцем macOS 15 Sequoia стала новая технология "Apple Intelligence", которая использует машинное обучение для оптимизации работы системы и персонализации пользовательского опыта. Apple Intelligence автоматически подстраивает настройки системы под привычки пользователя, предсказывает его потребности и предлагает решения для повышения производительности.

"Мы стремимся создать операционную систему, которая не просто работает, а думает", - заявил Крейг Федериги, старший вице-президент Apple по разработке программного обеспечения, во время презентации. "Apple Intelligence - это шаг вперед в этом направлении, позволяющий macOS 15 Sequoia учиться на ваших привычках и предвосхищать ваши желания.

В macOS 15 Sequoia появилась долгожданная функция зеркалирования iPhone, позволяющая пользователям дублировать экран своего смартфона на Mac. Эта функция позволит использовать iPhone в качестве второго экрана для просмотра контента, работы с приложениями или даже для управления Mac с помощью сенсорного экрана.

"Мы видим, как люди все больше интегрируют свои iPhone и Mac в повседневную жизнь", - отметил Федериги. Зеркалирование iPhone - это естественное продолжение этого тренда, позволяющее пользователям использовать оба устройства в полной мере.

Новая версия macOS 15 Sequoia включает в себя кроссплатформенное приложение для управления паролями, которое синхронизируется со всеми устройствами Apple, включая iPhone, iPad и Mac. Приложение использует передовые технологии шифрования и биометрической аутентификации для обеспечения максимальной безопасности.

"Мы понимаем, что управление паролями является сложной задачей, особенно в эпоху многочисленных онлайн-аккаунтов", - подчеркнул Федериги. "Новое приложение для управления паролями в macOS 15 Sequoia призвано упростить этот процесс, обеспечивая при этом высочайший уровень безопасности."

MacOS 15 Sequoia станет доступна для широкой публики осенью 2024 года. Apple также анонсировала публичную бета-версию операционной системы, которая будет доступна для разработчиков и энтузиастов уже в июне.