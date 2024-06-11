Генеральный директор Nokia Пекка Лундмарк демонстрирует новую технологию трехмерного звука и улучшенного видео для телефонных звонков, предвещая новую эру в мобильной связи.

Генеральный директор Nokia Пекка Лундмарк лично продемонстрировал новую технологию под названием "иммерсивное аудио и видео". Этот инновационный подход к телефонным звонкам обещает значительно улучшить качество связи, предоставляя пользователям более реалистичное взаимодействие.

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Пекка Лундмарк, во время официального мероприятия, провел демонстрационный звонок, используя новую технологию. Эта технология является частью будущего стандарта 5G Advanced, который обещает значительно расширить возможности мобильной связи. Nokia активно работает над тем, чтобы стать одним из лидеров в внедрении и лицензировании этой технологии уже на текущем этапе развития сетей 5G.

"Иммерсивное аудио и видео" использует спекциальные алгоритмы обработки сигналов для создания трехмерного звукового пространства, что позволяет участникам разговора чувствовать присутствие друг друга, даже находясь на значительном расстоянии. Это особенно важно в условиях, когда личные встречи становятся менее частыми из-за различных ограничений.

Пекка Лундмарк заверил, что Nokia продолжит работать над улучшением своих технологий и стремиться предложить пользователям максимально возможное качество связи. "Мы верим, что наша новая технология иммерсивного аудио и видео станет значительным шагом вперед в развитии мобильной связи и изменит наше представление о телефонных разговорах," – подчеркнул Лундмарк.