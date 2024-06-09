Telegram столкнулся с масштабным сбоем, лишив пользователей возможности общаться и получать информацию на протяжении полутора часов. Причины инцидента пока неизвестны.

Популярный мессенджер Telegram, используемый миллионами людей по всему миру, столкнулся с масштабным техническим сбоем вечером в четверг. Инцидент, начавшийся около 21:00 по московскому времени, привел к серьезным нарушениям в работе сервиса, лишив пользователей возможности общаться и получать информацию на протяжении полутора часов.

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Согласно информации Центра мониторинга и управления сетью связи общего пользования (ЦМУ ССОП), первые жалобы на неполадки в работе Telegram начали поступать в районе девяти часов вечера. Пользователи сообщали о невозможности отправки сообщений, проблемах с загрузкой медиафайлов, а также об отсутствии обновлений в Telegram-каналах.

Сбой затронул как мобильное приложение мессенджера, так и его веб-версию, оставив без связи пользователей по всему миру. Наиболее острая ситуация наблюдалась в России, Беларуси и ряде других стран, где Telegram пользуется особой популярностью.

Многие пользователи, привыкшие полагаться на Telegram как на основной канал коммуникации, были вынуждены искать альтернативные способы связи. Одни обратились к традиционным SMS-сообщениям, другие – к конкурирующим мессенджерам, таким как WhatsApp и Viber.

В социальных сетях, тем временем, разгорались нешуточные страсти. Хэштег #TelegramDown стремительно набирал популярность, пользователи делились скриншотами с ошибками и строили предположения о причинах сбоя.

Официальные представители Telegram хранили молчание на протяжении всего времени, пока длились технические неполадки. Лишь спустя полтора часа после начала сбоя на официальной странице мессенджера в Twitter появилось краткое сообщение: "У нас возникли некоторые технические проблемы. Мы работаем над их устранением. Приносим извинения за неудобства".

Пока неизвестно, что именно стало причиной масштабного сбоя в работе Telegram. Компания не делала официальных заявлений на этот счет, ограничившись лишь извинениями перед пользователями. Тем не менее, сегодняшний инцидент в очередной раз напомнил о важности диверсификации каналов коммуникации и о том, что даже самые надежные онлайн-сервисы могут давать сбой.