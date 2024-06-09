Семейство высокопроизводительных SSD Ultrastar DC SN861 оптимизировано для ресурсоемких задач ИИ, включая большие языковые модели и задачи инференса.

Производитель систем хранения данных Western Digital объявил о выпуске нового семейства твердотельных накопителей корпоративного класса Ultrastar DC SN861. Новинки созданы с целью удовлетворить растущие потребности в хранении и обработке данных в области искусственного интеллекта (ИИ), включая большие языковые модели (LLM), задачи инференса и другие ресурсоемкие приложения.





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Семейство Ultrastar DC SN861 включает SSD-накопители, использующие новейшие технологии для обеспечения высочайшей производительности, надежности и масштабируемости. Они специально оптимизированы для работы с интенсивными рабочими нагрузками, связанными с ИИ, обеспечивая быстрый доступ к данным, низкие задержки и высокую пропускную способность. Это критически важно для эффективной работы современных ИИ-алгоритмов, требующих огромных объемов данных для обучения и выполнения вычислительных операций.

Новое семейство будет доступно в трех форм-факторах – U.2, E1.S и E3.S, что позволит заказчикам выбрать наиболее подходящий вариант для своей инфраструктуры. U.2 – это стандартный форм-фактор для серверов и рабочих станций, E1.S и E3.S – это более компактные и энергоэффективные варианты, предназначенные для использования в центрах обработки данных и облачных средах.

Ключевые особенности и преимущества Ultrastar DC SN861:

Высокая производительность: SSD-накопители обеспечивают высокую скорость чтения и записи, что ускоряет обработку данных и повышает общую производительность системы.

Низкие задержки: минимальные задержки обеспечивают быстрый отклик приложений и повышают эффективность работы с ИИ-моделями в реальном времени.

Масштабируемость: возможность объединения нескольких накопителей в массив позволяет легко наращивать объем хранилища и производительность в соответствии с растущими потребностями.

Надежность и долговечность: SSD-накопители Ultrastar DC SN861 обладают высокой надежностью и долговечностью, что гарантирует сохранность данных и бесперебойную работу системы.

Энергоэффективность: оптимизированное энергопотребление снижает эксплуатационные расходы и делает накопители более экологичными.

Вице-президент по маркетингу Western Digital отметил: «Мы гордимся тем, что представляем новое семейство SSD-накопителей Ultrastar DC SN861, которое является важным шагом в развитии инфраструктуры хранения данных для ИИ. Наши новые накопители помогут организациям раскрыть весь потенциал искусственного интеллекта и ускорить внедрение инновационных технологий».