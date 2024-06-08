Дэйви Реден, Карла Зимонья и Даниэл Розенфелд анонсировали сотрудничество в новом проекте под названием Wanderstop, представленном издательством Annapurna Interactive.

В индустрии видеоигр произошло знаменательное объединение талантов, которое обещает породить уникальный игровой проект. Дэйви Реден, известный своими философскими и нестандартными подходами в создании видеоигр, Карла Зимонья, чья работа над сюжетными играми вызывала восторг у публики, и Даниэл Розенфелд, композитор, чьи мелодии наполнили мир Minecraft, сообщили о сотрудничестве в рамках студии Ivy Road. Их новый проект, "Wanderstop", был представлен миру в рамках церемонии открытия Summer Game Fest 2024.

реклама

Издатель Annapurna Interactive опубликовал полутораминутный трейлер, который дал первое представление о "Wanderstop". Игра анонсируется как сюжетное приключение, в котором игрокам предстоит исследовать тему перемен и уединения, погрузившись в атмосферу тепла и уюта.

Сюжет "Wanderstop" закручивается вокруг чайного магазина, расположенного в сердце волшебного леса. Игроки будут выращивать и собирать различные ингредиенты для чая, а также общаться с посетителями, каждый из которых имеет свою уникальную историю и причины, по которым они забрели в этот укромный уголок. Зимонья уверяет, что в "Wanderstop" будет уделено большое внимание глубоким личным историям, что позволит игрокам не просто управлять магазином, а жить жизнью его владельца.

Компонент управления будет интегрирован в игру таким образом, чтобы каждый выбор влиял на развитие сюжета. Реден подчеркивает, что "Wanderstop" предложит игрокам не просто механику торговли, но и возможность влиять на жизнь леса и его обитателей. Музыкальное оформление, за которое отвечает Розенфелд, обещает быть ненавязчивым и мелодичным, создавая безмятежную и расслабляющую атмосферу.

Детали о геймплее пока держатся в секрете, но уже ясно, что "Wanderstop" станет игрой, в которой каждый сможет найти что-то для себя. Дата релиза "Wanderstop" пока не объявлена, но по мере приближения к запуску игры, команда разработчиков обещает раскрыть больше информации и деталей.