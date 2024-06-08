Илон Маск готовится построить гигантский дата-центр для своего нового ИИ-стартапа xAI. ЦОД разместится в Мемфисе и будет оснащен самым мощным в мире ИИ-суперкомпьютером для обучения передовых моделей, таких как чат-бот Grok.

Стартап xAI планирует построить гигантский дата-центр, для самого производительного в мире ИИ-суперкомпьютера.

Новый ЦОД xAI будет расположен в окрестностях Мемфиса, штат Теннесси. Компания выбрала это место из-за его стратегического расположения, обеспечивающего доступ к необходимой инфраструктуре и специалистам. Однако, прежде чем строительство сможет начаться, xAI должен получить одобрение местных властей, что, по мнению экспертов, является лишь формальностью.

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Стартап xAI, основанный Маском, уже стал известен своими революционными идеями и подходами к разработке искусственного интеллекта. Компания стремится создать новые модели ИИ, которые будут более эффективными и доступными для широкого круга пользователей. В центре этой стратегии находится суперкомпьютер, который, как ожидается, будет в сотни тысяч раз мощнее любого существующего аналога.

В основе суперкомпьютера xAI будут лежать ускорители, специально разработанные для обучения моделей ИИ. По слухам, компания получит доступ к сотням тысяч этих чипов, некоторые из которых, по данным инсайдеров, изначально предназначались для Tesla. Маск, известный своим неортодоксальным подходом к управлению бизнесом, часто вызывает недовольство инвесторов, но в этот раз он, похоже, нашел поддержку со стороны ключевых игроков отрасли.

Одним из первых проектов, который получит преимущество от нового суперкомпьютера, станет чат-бот Grok. Этот ИИ-ассистент, предлагаемый по подписке в социальной сети X (бывший Twitter), уже привлек внимание своей продвинутой способностью вести естественные диалоги. С доступом к ресурсам суперкомпьютера Grok сможет стать еще более умным и адаптивным.

"Grok это лишь начало, утверждает Маск. С такой вычислительной мощностью мы сможем создавать ИИ-модели, которые будут превосходить наши самые смелые ожидания".