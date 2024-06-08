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VK строит второй ЦОД в Санкт-Петербурге
VK объявила о планах построить новый центр обработки данных в Санкт-Петербурге, который станет вторым вычислительным комплексом компании в городе.

VK, одна из крупнейших российских интернет-компаний, объявила о планах построить новый центр обработки данных (ЦОД) в Санкт-Петербурге. Это станет вторым вычислительным комплексом компании в Северной столице, что свидетельствует о значительных инвестициях в развитие инфраструктуры и стремлении обеспечить стабильную работу своих сервисов. 

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Технические характеристики будущего ЦОД пока не раскрываются. Однако, по данным издания TAdviser, обслуживанием IT-инфраструктуры VK и развитием сети ЦОД компании занимается её дочерняя организация «М100». 

Строительство нового ЦОД в Санкт-Петербурге – это стратегически важное решение для VK. Город обладает развитой инфраструктурой, квалифицированными кадрами и стабильным энергоснабжением, что делает его привлекательным местом для размещения вычислительных мощностей. 

Появление нового ЦОД в Санкт-Петербурге позволит VK:

- Увеличить вычислительную мощность: Новый ЦОД станет важным элементом инфраструктуры VK, обеспечивая дополнительную емкость для обработки данных и хранения информации.

- Обеспечить отказоустойчивость: Размещение ЦОД в разных географических точках повышает устойчивость к непредвиденным ситуациям, таким как стихийные бедствия или техногенные аварии.

- Улучшить качество сервисов: Новые вычислительные мощности позволят VK оптимизировать работу своих сервисов и обеспечить более быстрое и качественное обслуживание пользователей.

Строительство нового ЦОД является подтверждением уверенности VK в будущем российского рынка интернет-услуг.

#инвестиции #vk #санкт-петербург #развитие #цод #it-инфраструктура #вычислительная мощность #«м100»
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