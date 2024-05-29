Сбер объявил о запуске бета-версии нейросети Kandinsky Video 1.1, которая способна создавать полноценные видеоролики продолжительностью 6 секунд на основе текстового описания или статического изображения.

Сбер, одна из крупнейших российских финансовых групп, делает очередной шаг вперед в сфере искусственного интеллекта, официально анонсировав запуск бета-версии нейросети Kandinsky Video 1.1. Эта технология способна создавать полноценные видеоролики продолжительностью 6 секунд на основе текстового описания или статического изображения.

реклама

Kandinsky Video 1.1 использует передовые алгоритмы машинного обучения, которые позволяют ей понимать и интерпретировать текстовые описания и статические изображения, а затем создавать визуально привлекательные и контентно богатые видеоролики. Это открывает широкие перспективы для использования нейросети в различных отраслях, от рекламы и маркетинга до образования и развлечений.

Чтобы оценить возможности алгоритма, пользователи могут воспользоваться платформой fusionbrain.ai или Telegram-ботом Kandinsky. Обе платформы предоставляют удобный и интуитивно понятный интерфейс, с помощью которого пользователи могут ввести текстовое описание или загрузить статическое изображение, а затем наблюдать, как нейросеть создает видеоролик на основе этих данных.

Например, пользователи могут ввести текстовое описание, например "красивый закат над горой", и наблюдать, как нейросеть создает видеоролик по этому описанию. Аналогичным образом, пользователи могут загрузить статическое изображение, например, фотографию кота, и наблюдать, как нейросеть создает видеоролик, показывающий кота, который играет или ест.

Kandinsky Video 1.1 – это еще один пример того, как Сбер активно использует искусственный интеллект для создания инновационных решений, которые могут улучшить жизнь людей и решать реальные проблемы. Компания продолжает инвестировать в разработку новых технологий и сотрудничать с лидерами рынка, чтобы обеспечить конкурентоспособность и лидерство на рынке.