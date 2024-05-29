Acer представила обновленный Chromebook 516 GE Plus (Gaming Edition) с дисплеем 120 Гц, процессором Intel Meteor Lake-U и новой игровой панелью Google для ChromeOS. Устройство доступно по цене от $699.

Acer, известный производитель ноутбуков и электроники, продолжает укреплять своё присутствие на рынке игровых устройств, представив свежую модель Chromebook Plus 516 GE. Этот хромбук, являющийся преемником популярного Chromebook 516 GE, который поступил в продажу в конце 2022 года по цене $530, теперь доступен по стартовой цене от $699 и обещает значительное улучшение в производительности.

реклама

Одной из ключевых особенностей нового Chromebook Plus 516 GE является поддержка последних спецификаций Google Chromebook Plus, что делает его одним из самых продвинутых хромбуков на рынке. Новинка оснащена дисплеем с частотой обновления 120 Гц, что обеспечивает плавное и быстрое отображение графики, особенно важное для игр и мультимедийного контента.

Процессор Intel Meteor Lake-U, установленный в устройстве, значительно увеличивает производительность по сравнению с предыдущими моделями, делая Chromebook Plus 516 GE подходящим не только для повседневных задач, но и для более требовательных приложений и игр. Клавиатура с RGB-подсветкой добавляет устройству эстетическую привлекательность и удобство использования в темных помещениях.

Acer продолжает активно работать над тем, чтобы сделать Chrome OS более привлекательным для геймеров, включая в новую модель поддержку Google Play, что позволяет пользователям легко получить доступ к тысячам игр и приложений.

"Мы стремимся предложить нашим клиентам продукты, которые сочетают в себе высокую производительность и инновационные технологии," - сказал представитель Acer. "Chromebook Plus 516 GE - это идеальное решение для тех, кто ищет мощное устройство для работы, учёбы и развлечений."

Chromebook Plus 516 GE уже доступен для покупки в ряде онлайн-магазинов и розничных точек по всему миру.