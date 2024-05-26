В Донском государственном техническом университете открывается уникальная лаборатория, где с помощью ИИ будут исследоваться астроциты – ключевые клетки мозга. Проект, поддержанный Минобрнауки РФ и Фондом поддержки инноваций Санкт-Петербурга, направлен на разработку новых методов диагностики и лечения нейродегенеративных заболеваний.

До конца текущего года на территории Донского государственного технического университета (ДГТУ) будет открыта уникальная лаборатория «Медицинские цифровые изображения на основе базисной модели». Это совместный проект, который получил финансирование от Министерства образования и науки Российской Федерации и Фонда поддержки инноваций и молодёжных инициатив Санкт-Петербурга.

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Лаборатория будет входить в состав кампуса цифровых лабораторий Blue Sky Research и будет специализироваться на использовании искусственного интеллекта (ИИ) для исследования биологических образцов. Основное внимание учёные будут уделять разработке и совершенствованию базовой модели, которая способна распознавать различные типы клеток мозга, в частности, астроциты.

Астроциты играют ключевую роль в нервной системе, оказывая влияние на множество аспектов функционирования мозга, включая поддержание гомеостаза, регуляцию синаптической пластичности и участие в защитных реакциях мозга. Изучение этих клеток с помощью ИИ может привести к значительным прорывам в понимании механизмов развития нейродегенеративных заболеваний и разработке новых методов их лечения.

Проект предполагает не только создание передовой исследовательской платформы, но и активное взаимодействие с международными научными центрами, обмен опытом и привлечение молодых учёных. В рамках лаборатории будут проводиться как фундаментальные, так и прикладные исследования, что позволит не только расширить научные знания, но и применить полученные результаты в практической медицине.

Открытие лаборатории «Медицинские цифровые изображения на основе базисной модели» станет важным шагом в развитии биомедицинских исследований в России и откроет новые возможности для прогресса в области нейронаук и здравоохранения.

«Сегодня искусственный интеллект меняет подходы к научным исследованиям во всем мире, и нейробиология не является исключением. Создание лаборатории на базе ДГТУ открывает перед нами новые горизонты в изучении мозга и поиске решений для борьбы с тяжелыми заболеваниями», комментирует главный руководитель проекта.

Ожидается, что лаборатория «Медицинские цифровые изображения на основе базисной модели» станет центром притяжения для молодых ученых и специалистов в области биологии, медицины и информационных технологий.