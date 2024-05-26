До конца текущего года на территории Донского государственного технического университета (ДГТУ) будет открыта уникальная лаборатория «Медицинские цифровые изображения на основе базисной модели». Это совместный проект, который получил финансирование от Министерства образования и науки Российской Федерации и Фонда поддержки инноваций и молодёжных инициатив Санкт-Петербурга.
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Лаборатория будет входить в состав кампуса цифровых лабораторий Blue Sky Research и будет специализироваться на использовании искусственного интеллекта (ИИ) для исследования биологических образцов. Основное внимание учёные будут уделять разработке и совершенствованию базовой модели, которая способна распознавать различные типы клеток мозга, в частности, астроциты.
Астроциты играют ключевую роль в нервной системе, оказывая влияние на множество аспектов функционирования мозга, включая поддержание гомеостаза, регуляцию синаптической пластичности и участие в защитных реакциях мозга. Изучение этих клеток с помощью ИИ может привести к значительным прорывам в понимании механизмов развития нейродегенеративных заболеваний и разработке новых методов их лечения.
Проект предполагает не только создание передовой исследовательской платформы, но и активное взаимодействие с международными научными центрами, обмен опытом и привлечение молодых учёных. В рамках лаборатории будут проводиться как фундаментальные, так и прикладные исследования, что позволит не только расширить научные знания, но и применить полученные результаты в практической медицине.
Открытие лаборатории «Медицинские цифровые изображения на основе базисной модели» станет важным шагом в развитии биомедицинских исследований в России и откроет новые возможности для прогресса в области нейронаук и здравоохранения.
«Сегодня искусственный интеллект меняет подходы к научным исследованиям во всем мире, и нейробиология не является исключением. Создание лаборатории на базе ДГТУ открывает перед нами новые горизонты в изучении мозга и поиске решений для борьбы с тяжелыми заболеваниями», комментирует главный руководитель проекта.
Ожидается, что лаборатория «Медицинские цифровые изображения на основе базисной модели» станет центром притяжения для молодых ученых и специалистов в области биологии, медицины и информационных технологий.