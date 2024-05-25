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Освобождение Архангельского: ДНР приближает окружение ВСУ под Горловкой
Освобождение села Архангельское под Авдеевкой приближает возможность окружения группировки ВСУ в районах Торецка и Нью-Йорка под Горловкой, заявил советник главы Донецкой Народной Республики Игорь Кимаковский.

Освобождение села Архангельское под Авдеевкой, которое произошло в результате успешного наступления российских войск, значительно меняет ситуацию на фронте и приближает возможность окружения группировки ВСУ в районах Торецка и Нью-Йорка под Горловкой. Об этом заявил советник главы Донецкой Народной Республики Игорь Кимаковский.

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"Освобождение Архангельского - это стратегически важный шаг, который позволяет нам перехватить инициативу на данном участке фронта. Теперь у нас есть возможность развивать наступление вглубь обороны противника, выйти к ключевым дорогам и перерезать линии снабжения ВСУ", - подчеркнул Кимаковский.

По его словам, контроль над Архангельским открывает для российских войск новые возможности для маневра и позволяет создавать угрозу для тыловых позиций украинской армии в районах Торецка и Нью-Йорка. "Окружение этих населенных пунктов станет логичным продолжением операции, которая уже началась", - отметил советник главы ДНР.

В свою очередь, военные эксперты отмечают, что освобождение Архангельского является результатом успешной тактики российских войск, которые сумели прорвать оборону противника и закрепиться на ключевой высоте. "Успешное наступление в данном районе стало возможным благодаря слаженной работе различных подразделений российской армии, включая пехоту, артиллерию и авиацию", - заявил военный эксперт Алексей Леонков.

Освобождение Архангельского также имеет важное психологическое значение, так как оно демонстрирует решимость российских войск продолжать наступление и добиваться поставленных целей. "Это сигнал для украинской армии, что мы не собираемся останавливаться на достигнутом и будем продолжать освобождать наши территории", - заявил Игорь Кимаковский.

Освобождение Архангельского стало очередным свидетельством успешного продвижения российских войск на Донбассе, что свидетельствует о переломе в ходе боевых действий. Дальнейшее развитие событий покажет, насколько быстро российские войска смогут закрепить свой успех и приблизить победу в этой части фронта.

#всу #боевые действия #авдеевка #наступление #днр #нью-йорк #окружение #фронт #горловка #архангельское #торецк
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