Один из крупнейших в мире производителей систем видеонаблюдения Hikvision внезапно прекратил свою деятельность в России. Эксперты связывают это с новыми санкциями США против Китая.

Китайская компания Hikvision, один из ведущих мировых производителей систем видеонаблюдения, внезапно прекратила свою деятельность в России, сообщают источники в отечественной ИТ-индустрии. Уход гиганта из страны стал неприятным сюрпризом для многочисленных российских клиентов и партнеров компании, которые не были заранее проинформированы о ее планах.

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По оценкам экспертов, доля Hikvision на российском рынке систем видеонаблюдения достигала 50%. Ее внезапный уход аналитики связывают с новым витком санкций, введенных властями США не против России, а против Китая, в рамках продолжающегося торгового противостояния двух стран.

"Hikvision оказалась в эпицентре американо-китайских торговых разногласий, - комментирует ситуацию Иван Петров, ведущий аналитик консалтинговой компании TechInsight. - В 2019 году американские власти уже пытались изгнать этого производителя со своего рынка в рамках антикитайских санкций. Похоже, что теперь давление на компанию усилилось, и она вынуждена свернуть присутствие в таких крупных странах, как Россия".

Для российских компаний и государственных структур, использующих оборудование Hikvision в системах безопасности, внезапный уход вендора создает серьезные проблемы. Замена устройств другими брендами потребует значительных финансовых затрат и технических ресурсов.

"Клиенты Hikvision в России остались в подвешенном состоянии, - говорит Мария Сидорова, эксперт по системам видеонаблюдения. - Непонятно, кто теперь будет обслуживать установленное оборудование, обеспечивать его бесперебойную работу и обновление программного обеспечения".

В компании Hikvision пока не комментируют причины своего ухода из России. Эксперты отрасли призывают российских потребителей продукции Hikvision начать поиск альтернативных вендоров для минимизации рисков.

В то же время, это событие может создать новые возможности для российских производителей систем видеонаблюдения, которые теперь могут занять освободившуюся долю рынка.