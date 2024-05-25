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ГК «Солар» запускает программу развития инноваций в регионах России
Группа компаний «Солар» объявила о начале сотрудничества с правительствами Ростовской области, Республики Калмыкия и Саратовской области для развития научных и технологических проектов, направленных на усиление инновационной инфраструктуры и поддержку местной экономики.

Группа компаний «Солар», один из ведущих инновационных игроков на российском рынке, объявила о запуске амбициозной программы по развитию технологических, научных и исследовательских инициатив в нескольких регионах России. В рамках новой стратегии компании подписаны соглашения о сотрудничестве и взаимодействии с Министерствами цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Ростовской области и Республики Калмыкия, а также с правительством Саратовской области.

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Целью данных соглашений является создание условий для развития инновационной инфраструктуры, поддержки стартапов и реализации научно-исследовательских проектов, которые будут способствовать технологическому и экономическому росту в указанных регионах. «Солар» планирует вложить значительные ресурсы в разработку и внедрение новейших технологий в области цифровой экономики, искусственного интеллекта и big data.

"Это исторический шаг для нашей компании, и мы рады начать работу с такими важными партнерами, как региональные правительства. Совместные проекты позволят нам не только развивать новые технологии, но и привнести значительный вклад в развитие региональной экономики", — отметил генеральный директор ГК «Солар» Алексей Иванов.

В рамках новой программы планируется открытие исследовательских центров и лабораторий, которые будут работать над созданием решений в ключевых для регионов отраслях. Особое внимание будет уделено разработке цифровых решений для сельского хозяйства, промышленности и транспортного сектора. Например, в Ростовской области уже запланирован проект по созданию интеллектуальных систем управления для агропромышленного комплекса, а в Калмыкии будет сфокусировано внимание на развитии цифровой инфраструктуры для улучшения условий жизни населения.

По словам министра цифрового развития Ростовской области, такое сотрудничество открывает новые возможности для реализации государственной политики в области цифровизации и поддержки местной экономики: "Мы видим большой потенциал в данном партнерстве и ожидаем, что совместные усилия принесут значимые результаты уже в ближайшие годы".

Инициативы ГК «Солар» встречены с одобрением как государственными, так и коммерческими структурами, видящими в них ключ к долгосрочному устойчивому развитию регионов и всей страны в целом. Ожидается, что первые результаты совместной работы будут представлены уже на следующих экономических форумах.

#технологии #инновации #сотрудничество #научные исследования #ростовская область #цифровая экономика #экономический рост #калмыкия #региональное развитие #саратовская область #гк «солар»
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